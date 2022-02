Présidentielle : la maire de Drouges première élue de Bretagne à parrainer Eric Zemmour

"C'est important du point de vue démocratique" affirme Patricia Marsollier. Elle est élue au conseil de municipal de Drouges depuis 1998 et maire (sans étiquette) de la commune depuis 2017. Elle s'étonne d'être la première Bretonne à parrainer Eric Zemmour : "Quand je vois le nombre de personnes qui sont derrière lui et qui risque de ne pas pouvoir déposer leur bulletin dans l'urne sil n'avait pas ses parrainages !" s'étonne la maire de cette commune d'un peu plus de 500 habitants : "moi ça me paraît important qu'il soit parmi des personnes pour qui on peut voter le 10 avril prochain." poursuit cette élue.

Séduite par le programme d'Eric Zemmour pour les petites communes

"Il prévoit des choses qui seront faites pour nos petites communes rurales" assure Patricia Marsollier "on peut ne pas être d'accord sur tout ce qu'il propose" mais selon l'élue il faut "attacher de l'importance à ce qu'il nous dit [...] je pense que c'est une chance pour nous d'avoir une personne comme ça qui se présente aujourd'hui".

Dans les quatre départements de Bretagne, cette maire est la première élue à parrainer Eric Zemmour. Elle assure envoyer son bulletin de parrainage ce lundi. Il ne pourra être accordé qu'une fois reçu et validé par le Conseil constitutionnel. Les parrainages accordés sont publiés chaque mardi et jeudi sur le site du Conseil constitutionnel.