Présidentielle : la maire de Villard-Notre-Dame parraine l'humoriste Guillaume Meurice

Plus que 498 signatures, et Guillaume Meurice pourra être candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il a reçu hier son deuxième parrainage. C'est Ophélie Brun, la maire de Villard-Notre-Dame, un village de l'Oisans, qui lui a donné.

Stopper le démarchage des candidats

La maire, sans étiquette, explique son choix. D'abord, elle éprouve de la sympathie pour l'humoriste et chroniqueur radio, "j'aime beaucoup Guillaume Meurice, ce qu'il fait, ses idées, ses sketches." Mais il y a surtout une deuxième raison qui a poussé l'élue à apporter sa signature, elle ne souhaitait plus être sollicitée de tous les côtés par les autres candidats pour son parrainage. "J'en ai un peu marre que l'on m'appelle et que l'on m'envoie des mails tous les jours, et des courriers pour recevoir des parrainages, raconte-t-elle. C'est à celui qui appellera le plus ou qui nous harcèlera le plus !"

En dehors de ces raisons, elle ne se sent également pas assez informée sur les programmes de chacun pour faire un choix. "Je pense que pour donner son parrainage, il faut soit être étiqueté, soit être très informé, avoir le temps de lire les programmes de chaque candidat, décrit-elle. Je ne peux pas le prendre ce temps-là, j'ai une autre activité à côté." Une autre activité qui lui prend beaucoup de temps, puisqu'elle est monitrice de ski. Ophélie Brun, bien qu'elle soit maire, ne pense pas réellement faire de la politique. "Si je suis maire, ce n'est pas par conviction politique, c'est juste pour faire vivre mon village, explique l'élue. Et puis moi, pour que la démocratie fonctionne, je parraine Guillaume Meurice !"