Présidentielle : la majorité des élus de l'Hérault ne parrainent pas de candidat

C'est la dernière ligne droite alors les élus sont très, très courtisés. Ils ont jusqu'au 4 mars pour parrainer un des candidats à l'élection présidentielle. Dans l'Hérault, ils sont 413 à pouvoir remplir le formulaire de présentation : 80% sont maires mais on compte aussi les présidents de communautés de communes, les conseillers départementaux et régionaux et les parlementaires.

Démarchage parfois insistant

Coups de téléphone, mails, visites surprises, le démarchage des militants auprès des élus frôle parfois le harcèlement. "Moi, j'ai vécu une très mauvaise expérience où à deux reprises, on est venu me chercher chez moi, un dimanche matin, pour signer les parrainages. J'ai même reçu par colis, un paquet de chips. On l'a laissé dans la salle commune pour un apéritif au cas où" témoigne Marina Bourrel maire de Brignac. Qui ne dira qui a envoyé ces chips...

Motivations diverses et variées

Dès l'automne, et avec l'approbation du conseil municipal, Marina Bourrel s'est engagée à parrainer François Asselineau en expliquant que c'est parce que ce sont les premiers militants qui lui ont demandé.

Dans le village de Fraisse-sur-Agout, Jim Ronez parraine Anasse Kazib. "Je n'adhère pas forcément à ces idées-là, son programme, il y a beaucoup de points sur lesquels je ne suis pas en accord avec ce candidat. La seule et unique raison qui m'a poussé a donner ce parrainage à cette personne, c'est le pluralisme". Jim Ronez a pris cette décision seul et ensuite il en a informé le conseil municipal par "souci de transparence".

La majorité s'abstient

En 2012, trois-quarts des élus de l'Hérault ont refusé de parrainer qui que ce soit. Parmi eux, Stéphane Pépin-Bonet, le maire de Bessan. Pour 2022, ce sera pareil. "Comme de nombreux élus sans étiquette, je suis à la tête d'une équipe qui est multiple alors pourquoi je parrainerais un candidat plus qu'un autre ?"

Anonyme ou pas ?

Depuis le quinquennat Hollande, les parrainages ne sont plus anonymes. Pour beaucoup, c'est un problème, pas pour Philippe Doutremépuich, le maire de Causse-de-la-Selle qui a parrainé Anne Hidalgo. "C'est bien pour la transparence et la démocratie parce qu'après tout, quand on est élu par ses concitoyens, on a des devoirs de restitution de l'action" argumente celui qui est également président dans l'Hérault de l'Association des maires ruraux de France (AMRF).

"Mais sur le plan pratique, il est vrai que c'est une limite pour beaucoup au parrainage, notamment dans les communes rurales où tout le monde se connait , il y a la famille, les amis... Les non-inscrits ou les sans étiquette hésitent peut-être à se mouiller, parce que c'est un peu s'afficher."