Présidentielle : la Manche boudée par les candidats en campagne

A moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, un constat s'impose : le département de la Manche n'a pas attiré les candidats cette année.

Alors que la campagne officielle pour le premier tour de la Présidentielle s'achève vendredi soir, il est temps de jeter un oeil dans le rétroviseur et de revenir sur les temps forts de la campagne dans le département de la Manche. Et on est obligé de constater que 2017 n'aura pas été un grand cru pour notre département, boudé par les politiques de premier ordre. A moins d'une surprise de dernière minute, seule une candidate aura fait le déplacement dans le département. En l'occurence, Marine Le Pen, au Mont Saint-Michel, comme il y a 5 ans. C'était en février dernier au cours d'une visite pour appeler à l'unité de la France sur ses valeurs historiques. Le Front national qui aura aussi envoyé le même mois, son secrétaire général Nicolas Bay, à Granville, en local de l'étape, lui qui est élu normand à la région.

Un meeting annulé pour Cazeneuve

A part ça, pas grand chose. Au PS, un meeting de Bernard Cazeneuve à l'occasion de sa présence à Cherbourg pour le lancement du chantier de l'usine d'Eoliennes off-shore avait finalement été annulé en mars. Du côté de François Fillon, son fidèle lieutenant Bruno Retailleau est venu à Saint-Lô, et c'est ce mardi le patron du groupe des députés Républicains Christian Jacob qui sera à Granville. Le député Stéphane Travert désormais délégué national d'En Marche a fait le travail local pour Emmanuel Macron, quant à la France Insoumise, elle a convié à Cherbourg un conseiller de Jean-Luc Mélenchon, en charge des relations avec les syndicats. Enfin, les soutiens manchois des autres candidats n'ont pu compter que sur eux même.

La Manche plus fréquentée en 2012

A titre de comparaison, en 2012, trois candidats étaient venus dans la Manche : Marine Le Pen (au Mont Saint-Michel), François Bayrou (pour parler pêche à Granville) et Jacques Cheminade (sur la question du nucléaire à Flamanville). Par ailleurs, Jean-Marc Ayrault, futur premier ministre, était venu à Equeurdreville soutenir François Hollande dans les tous derniers jours de la campagne, quant au patron du parti communiste Pierre Laurent, il avait représenté Jean-Luc Mélenchon lors d'un déplacement dans la Manche.