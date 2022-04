Présidentielle : découvrez la participation au premier tour en Nouvelle-Aquitaine à 12h

Les électeurs se sont-ils particulièrement mobilisés ce dimanche à 12h pour le premier tour de l'élection présidentielle ? Au niveau national, la participation atteint 25,48%, soit trois points de moins qu'en 2017 à la même heure. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h partout, jusqu'à 20h à Bordeaux. Les habitants des départements néo-aquitains se sont-ils déjà déplacé dans les bureaux de vote ? France Bleu fait le point.

Dans certains départements, la participation est en nette baisse par rapport à la même heure en 2017 : en Charente et Charente-Maritime, dans la Vienne, les Deux-Sèvres, le Lot-et-Garonne, ou encore dans la Creuse. Seuls les électeurs de Dordogne se sont plus mobilisés à la mi-journée qu'en 2017. La participation en Haute-Vienne n'est pas encore connue. Avec ses 4,4 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, la Nouvelle-Aquitaine est la troisième région métropolitaine à peser sur ce scrutin, derrière l'Île-de-France (7,3 millions) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (5,5).

Charente

12h : 26,77%

Charente-Maritime

12h : 26,23%

Corrèze

12h : 28,9%

Creuse

12h : 28,25%

Dordogne

12h : 34,63%

Gironde

12h : 24,61%

Dans ce département, les bureaux de vote sont ouverts partout de 8h à 19h, jusqu'à 20h sur toute la commune de Bordeaux.

Landes

12h : 32,46%

Lot-et-Garonne

12h : 28,46%

Pyrénées-Atlantiques

12h : 30,97%

Deux-Sèvres

12h : 28,54%

Vienne