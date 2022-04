Présidentielle : la participation dans la Manche au 2nd tour

Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 24 avril pour le 2nd tour de l'élection présidentielle pour choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À 12h, le taux de participation est de 25.5% dans la Manche. Une mobilisation en hausse par rapport au 1er tour.

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h pour le second tour de la présidentielle dans la Manche, comme partout ailleurs en France métropolitaine.

Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate RN Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour le dimanche 10 avril 2022. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent donc au second tour de l'élection présidentielle ce dimanche 24 avril 2022.

La participation à 12h

Dans la Manche, le taux de participation à 12h s'élève à 25.5%. Il était de 21.72% au 1er tour à la même heure, soit une hausse de près de 4 points.

Participation en baisse au 1er tour par rapport à 2017

Il y a deux semaines, le premier tour a vu un taux d'abstention de 24,3% dans la Manche. Une mobilisation des électeurs en baisse par rapport à 2017.

L'évolution de l'abstention à la présidentielle

