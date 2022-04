Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril 2022. À 12h, le taux de participation est de 24,98% dans le Calvados et de 25,14% dans l'Orne. Une mobilisation des électeurs en baisse par rapport à 2017 à la même heure. Les résultats sont à retrouver à partir de 20h.

Présidentielle : la participation à 12h en baisse dans le Calvados et dans l'Orne au 1er tour

L'élection présidentielle 2022 se déroule le dimanche 10 avril (1er tour) et le dimanche 24 avril (2nd tour)

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h pour le premier tour de la présidentielle dans le Calvados et dans l'Orne comme partout ailleurs en France métropolitaine.

Comme à chaque élection, le taux de participation est dévoilé à 12h puis à 17h, ce qui donne une première tendance sur la mobilisation des électeurs.

Participation en baisse par rapport à 2017

À 12h, le taux de participation est de 24,98% dans le Calvados et de 25,14% dans l'Orne.

Une participation en baisse par rapport à 2017 à la même heure dans les deux départements : elle était à 26% dans le Calvados (- 1 point) et 30,82% dans l'Orne (- 5,7 points).

À l'échelle nationale, la participation à 12h est de 25,48%, en baisse de trois points par rapport à 2017.

L'évolution de l'abstention à la présidentielle

Comment a évolué l'abstention à l'élection présidentielle dans le Calvados et l'Orne ? Elle a progressé au fil du temps. En 2002, la qualification de Jean-Marie Pen au second tour a provoqué un regain de mobilisation. C'est en 2007 que les électeurs se sont le plus déplacés pour voter.

Découvrez les résultats à partir de 20h

Qui sera le prochain président de la République ?

Début de réponse ce dimanche à partir de 20h à l'issue du premier tour où deux candidat.es. parmi les douze accéderont au second tour le dimanche 24 avril prochain.