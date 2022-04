Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule dimanche 10 avril 2022. À 12h, le taux de participation est de 24,01% dans le Nord, en baisse par rapport à 2017 à la même heure, et de 29,23% dans le Pas-de-Calais, en hausse par rapport à 2017. Les résultats sont à retrouver à partir de 20h.

Présidentielle : la participation à 12h en baisse dans le Nord et en hausse dans le Pas-de-Calais au 1er tour

L'élection présidentielle 2022 se déroule le dimanche 10 avril (1er tour) et le dimanche 24 avril (2nd tour)

Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche à 8h pour le premier tour de la présidentielle dans le Nord et dans le Pas-de-Calais comme partout ailleurs en France métropolitaine.

Comme à chaque élection, le taux de participation est dévoilé à 12h puis à 17h, ce qui donne une première tendance sur la mobilisation des électeurs.

À 12h, le taux de participation est de 24,01% dans le Nord (contre 28,38% lors de la présidentielle en 2017 à la même heure) et de 29,23% dans le Pas-de-Calais (contre 23,35% lors de la présidentielle en 2017 à la même heure).

Pour la région Hauts-de-France, le taux de participation à 12h est de 25,44% (contre 26,80% lors de la présidentielle en 2017 à la même heure).

À l'échelle nationale, la participation à 12h est de 25,48%, en baisse de trois points par rapport à 2017.

L'évolution de l'abstention à la présidentielle

Comment a évolué l'abstention à l'élection présidentielle dans le Nord et le Pas-de-Calais ? Elle a progressé au fil du temps. En 2002, la qualification de Jean-Marie Pen au second tour a provoqué un regain de mobilisation. C'est en 2007 que les électeurs se sont le plus déplacés pour voter.

Découvrez les résultats à partir de 20h

Qui sera le prochain président de la République ?

Début de réponse ce dimanche à partir de 20h à l'issue du premier tour où deux candidat.es. parmi les douze accéderont au second tour le dimanche 24 avril prochain.