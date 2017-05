Présidentielle : la participation à la mi-journée en baisse en Île-de-France par rapport à 2012

La participation à la mi-journée est en très légère baisse au niveau national avec 28,23% contre 28,54 % au premier tour, baisse plus marquée encore par rapport à 2012 où 30.66% des inscrits avaient déjà voté. En Île-de-France la participation est en baisse, la Seine-Saint-Denis plus mauvais élève.

A midi, ce dimanche 7 mai, quatre des cinq départements où l’on a le moins voté se trouvent en Île-de-France. C’est donc en Seine-Saint-Denis (19.54%), dans le Val-de-Marne (19.84%), à Paris (21.79%) et dans le Val d’Oise (22,16%) que l’on a le moins voté, en France, à la mi-journée. La Seine-Saint-Denis est même le département où l'on s'est le moins mobilisé pour l'instant.

Election #Presidentielle2017 28,23 %: taux de participation à 12h pour le 2nd tour en 🇫🇷 métropolitaine (30,66 % en 2012 et 34,11 % en 2007) pic.twitter.com/hNXPJjMMy2 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) May 7, 2017

Une région divisée en deux mais l'Île-de-France en queue de peloton de la participation

Globalement, par rapport à 2012, le taux de participation à la mi-journée est en baisse en Île-de-France, et tous les nos départements sont dans les dix derniers en termes de participation. Cependant on enregistre de grosses disparités et une région littéralement coupée en deux : le taux de participation est en hausse dans la moitié des départements par rapport à 2012 (Hauts-de-Seine, Essonne, Val-de-Marne, Val d’Oise) et en baisse dans l’autre moitié (Paris, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, et les Yvelines).

Parmi ces chiffres, la plus grosse baisse par rapport à 2012 est en Seine-et-Marne avec près de huit points en moins, en revanche, le Val d’Oise enregistre la plus forte hausse par rapport à 2012 (de 18.86% à 22.16%).

#ElectionPresidentielle2017 Le taux de participation dans le #ValdOise à 12h est de 22,16 % (18,86 % en 2012). pic.twitter.com/wU7nhkWsBq — Préfet du Val-d'Oise (@Prefet95) May 7, 2017

Pour rappel il y a plus d’inscrits en Île-de-France cette année avec 7 millions 198 électeurs contre 6 millions 924 en 2012.

A noter que les bureaux de vote ferment plus tard cette année à 19h voire 20h dans les grandes villes comme Paris.