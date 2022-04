Présidentielle : "La partie n'est absolument pas gagnée", estime la députée LREM du Nord-Isère Cendra Motin

A deux jours du second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen de 15 points dans les intentions de vote, selon le baromètre réalisé par Ipsos-Sopra Steria, publié par nos collègues de franceinfo ce vendredi 22 avril. Pourtant, "je rencontre encore beaucoup de gens qui vont s'abstenir" s'inquiète sur France Bleu Isère Cendra Motin, députée LREM de la 6e circonscription de l'Isère.

Après le débat avant-hier et à deux jours du second tour, les sondages donnent une avance confortable à Emmanuel Macron. Est-ce gagné, selon vous ?

Absolument pas. Je rencontre encore beaucoup de gens qui sont indécis, qui ne savent toujours pas pour qui ils iront voter dimanche, beaucoup de gens aussi qui encore décident de s'abstenir, qui ne veulent pas choisir et à qui nous ne cessons de répéter que lundi, ce sera soit Mme Le Pen, soit Emmanuel Macron qui sera élu président et qu'il est important de faire un choix parce que la France de Mme Le Pen n'est pas celle que nous connaissons. Ce n'est pas celle de nos valeurs républicaines et il faut aller absolument voter dimanche. La partie n'est pas gagnée.

Le but pour vous, c'est de convaincre notamment les abstentionnistes et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (17% des voix dans votre circonscription). Quel dernier argument vous avez envie de donner à ceux qui veulent encore s'abstenir ou voter blanc ?

Je veux dire qu'on a aujourd'hui un triple référendum qui s'annonce : un référendum sur l'Europe, pour savoir si la France continue d'être l'une des locomotives de cette Europe qui nous a tellement protégé et qui nous permet de rebondir après une crise sanitaire grâce au plan de relance ; un référendum aussi pour notre économie, savoir si on veut continuer encore à avoir de la croissance, à créer des emplois, à créer des nouvelles entreprises, à innover ; et puis, enfin, un référendum sur nos valeurs, nos valeurs humaines, universalistes, celles qui font que l'on accepte les gens avec leur culture, leur religion et tout ce qu'ils peuvent apporter à la France. Voilà, c'est ça aujourd'hui mon combat.

La campagne s'arrête ce soir à minuit. Quel va être votre programme aujourd'hui ? Allez sur le terrain convaincre ?

Oui, ce matin je vais aller voir des chefs d'entreprise. Et puis cet après-midi, je retourne au contact des habitants de la circonscription. Je vais taper aux portes et tenter de convaincre les derniers indécis.

Parlons des législatives qui vont venir assez vite, ce sera en juin prochain. Dans votre circonscription, dans le Nord Isère (la 6e circonscription), Marine Le Pen est arrivée en tête avec quasiment 30% des voix. Êtes-vous inquiète pour votre poste de députée ?

Je vais vous dire d'abord : tout ce qui pensent qu'on peut enjamber l'étape de demain pour passer directement aux législatives se trompent. Parce que la priorité, c'est bien ce qui va se passer ce week-end et le vote de dimanche.

Ensuite, c'est une circonscription qui, traditionnellement, vote assez fortement pour l'extrême droite au premier tour, plutôt dans un vote de colère et le deuxième tour rétablit les choses. On n'est pas ici sur un territoire où les gens sont en accord avec les propositions xénophobes de Mme Le Pen. On est sur un territoire où des gens ont souffert et on leur a apporté des réponses sur leur pouvoir d'achat, avec entre autres la fin de la taxe d'habitation, avec la baisse des charges sur leurs salaires, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec la prime Macron que beaucoup ont touché. Donc on a apporté des solutions, mais il y a encore des choses à travailler. Bien évidemment, je pense aux problèmes de déserts médicaux, on manque terriblement de médecins ici, mais on y travaille tous les jours et je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire.