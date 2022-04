Présidentielle : la profession de foi de Marine Le Pen épinglée par la Commission de contrôle de la campagne

La profession de foi de Marine Le Pen, qui affrontera Emmanuel macron au second tour de la présidentielle, est épinglée par La Commission de contrôle de la campagne, qui demande des clarifications à la candidate. En cause, des chiffres sur la délinquance et l'immigration.