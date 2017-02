Présidentielle - A la recherche de ses signatures, Philippe Poutou croise des élus "qui ne s'engagent pas"

Le Bordelais Philippe Poutou dispute une course contre la montre pour obtenir ses 500 signatures synonymes de candidature à l'élection présidentielle. Il n'en a que la moitié alors que la date limite pour le dépôt des soutiens est fixée au 17 mars.

Le candidat NPA de 2012 va-t-il pouvoir mener sa deuxième campagne présidentielle. Philippe Poutou est bien décidé à y parvenir mais la quête des parrainages indispensables se révèle délicate. Le nombre d'élus ayant accepté de le soutenir ne dépasse pas les 250. Et il ne reste qu'un gros mois pour obtenir les fameuses 500 signatures. "On se dit qu'on peut être dans les temps, explique l'ouvrier de l'usine Ford à Blanquefort près de Bordeaux, mais il faut mettre toute notre énergie pour y arriver. On fait le boulot de terrain et on essaie de toucher les élus. On est un peu en retard par rapport à 2012 mais, à l'époque, on a fini avec 572 signatures donc ça peut passer". Philippe Poutou veut rester positif mais le temps passé à aller chercher les signatures, il ne le passe pas à tenter de convaincre les électeurs. "En 2007 on s'est fait peur. En 2012 on s'est fait peur. Et à chaque fois on y arrive. On peut se dire que le scénario sera le même. On a envie de penser comme ça mais on a aucune garantie. L'accueil au près des maires est plutôt sympathique. la plupart pensent qu'on a toutes les raisons d'être à l'élection présidentielle. Mais en même temps, les élus ne veulent pas d'emmerdes et ils ne s'engagent pas".