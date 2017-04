Présidentielle : la salle du meeting de Marine Le Pen évacuée à Ajaccio après des heurts avec les manifestants

La salle où Marine Le Pen devait tenir son meeting à Ajaccio ce samedi après-midi a dû être évacuée. Le service d'ordre du FN a tenté de faire sortir des manifestants et des coups ont été échangés ainsi que du gaz lacrymogène répandu.

Le service d'ordre du FN a voulu exclure une quinzaine de jeunes nationalistes de la salle où devait se tenir le meeting de Marine Le Pen ce samedi après-midi à Ajaccio. Pendant leur évacuation, des coups ont été échangés avec des militants du Front national. Un manifestant a crié "a Francia Fora" (la France dehors). Le service d'ordre a utilisé du gaz lacrymogène. Les manifestants évacués ont été regroupés à l'extérieur de la salle.

Le meeting déplacé dans une autre salle du Palais des congrès

Finalement le meeting a pu se tenir dans le très grand hall du Palais des congrès d'Ajaccio où était prévu un écran géant pour les personnes qui n'auraient pas pu entrer dans la salle.

#MarineLePen #Ajaccio Invectives entre manifestants et sympathisants politiciens pro-FN. Important dispositif de sécurité. pic.twitter.com/feyltJ3eOD — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) April 8, 2017

#MarineLePen #Ajaccio Coups sur les boucliers des policiers et face à face violent entre anti et pro FN. Usage de lacrymos. Tensions vives. pic.twitter.com/d4qIBOZWxE — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) April 8, 2017

A l'extérieur du Palais des congrès, la situation reste très tendue entre les jeunes nationalistes et les gendarmes.

Sur twitter, le directeur de campagne de Marine Le Pen, David Rachline, met en cause le Préfet et l'accuse "de laisser les milices d'extrême gauche avancer à quelques mètres de l'entrée du meeting". Le vice-président du FN Florian Philippot affirme de son côté que "les militants anti-Marine ont attaqué la démocratie et agressé la République à Ajaccio".

Le prefet laisse les milices d'extrême-gauche avancées à quelques mètres de l'entrée du Meeting. pic.twitter.com/j2ZRpP3ROd — David Rachline (@david_rachline) April 8, 2017

Le groupe Ghjuventu Indipendentista justifie cette action

De son côté, le groupe Ghjuventu Indipendentista a revendiqué cette action sur twitter : "Nous ne pouvions accepter que la candidate du Front national vienne sur notre terre distiller son discours marqué du sceau de la haine et de l'anticorsisme primaire".