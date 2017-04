Présidentielle : la Seine-Saint-Denis plébiscite Jean-Luc Mélenchon au 1er tour

Avec 34% des voix en faveur de Jean-Luc Mélenchon, la Seine-Saint-Denis est l'un des trois seuls départements de métropole qui a placé le candidat de la France Insoumise en tête. Un vote d'adhésion aussi bien que de rejet du quinquennat de François Hollande.

"Cela me semblait évident de voter Mélenchon" sourit Sandra, employée à La Poste, et habitante de Saint-Denis. Son bulletin de vote fait partie des 43,39% de ceux exprimés en faveur de Jean-Luc Mélenchon dans cette ville, la première du département de Seine-Saint-Denis. Comme pour beaucoup, c'est le rejet du parti socialiste (PS) qui a guidé son vote : "j'ai eu une déception avec Hollande, alors pour moi le PS c'était terminé". Dans certaines communes le score de Jean-Luc Mélenchon dépasse les 40% au premier tour : 43% à Bobigny, 41% à Aubervilliers, ou encore 40% à Bagnolet et Montreuil.

"Une déception" après le quinquennat de François Hollande

"Oui il y a eu une déception" reconnaît Stéphane Troussel le président PS du département, après ce premier tour. "Mais d'une certaine manière, en votant pour Jean-Luc Mélenchon, ils expriment un besoin de gauche" ajoute-t-il

"Quand on trahit les espoirs, forcément la sanction est très dure" commente de son côté Stéphane Peu, maire adjoint à Saint-Denis, communiste, et candidat aux législatives. "On est dans une ville, ici à Saint-Denis, où François Hollande a recueilli 80% au 2e tour en 2012, il y avait beaucoup d'espoir (...) et c'est le sentiment d'avoir été trahi qui domine chez les gens" estime-t-il. Il souligne que "l'abstention n'a pas progressé" et que selon lui "ce qui a progressé c'est un vote de colère d'espoir en faveur de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est plutôt une bonne nouvelle".

"Faire barrage" au Front National pour le second tour

Un résultat qui pourrait offrir une dynamique aux candidats de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Mais pour Mathieu Hanotin, le député socialiste sortant de Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse, qui s'opposera à Stéphane Peu, la présidentielle ce n'est pas le même scrutin. "On a une déclinaison amplifiée, parce que la gauche est amplifiée ici, du score national, mais on n'a pas autre chose finalement" commente-t-il.

Les deux candidats sont d'accord sur une chose : ils voteront tous deux Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Stéphane Peu appelle clairement à "faire barrage" au Front National, Mathieu Hanotin appelle à "voter" pour le candidat d'En Marche. Quant aux électeurs même si beaucoup veulent tout faire pour "éviter Marine Le Pen", certains sont encore incertains quant à l'attitude à adopter, comme Hassina : "on verra d'ici là, mais Macron, j'ai du mal!"

