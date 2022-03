Présidentielle : la sénatrice UDI de la Mayenne Elisabeth Doineau soutient "sans état d'âme" Emmanuel Macron

Elisabeth Doineau prend son parti à contre-pied. Alors que l'UDI, dont elle est membre, soutient la candidate LR Valérie Pécresse, la sénatrice de la Mayenne a décidé, elle, de soutenir Emmanuel Macron à l'élection présidentielle et de lui apporter son parrainage.

"Il me semble le plus solide pour relever les défis internationaux d’aujourd’hui et de demain"

Le Président sortant n'est toujours pas officiellement candidat. L'actuel locataire de l'Elysée pourrait annoncer sa candidature ce mercredi. Emmanuel Macron doit en tout cas faire la démarche avant le vendredi 4 mars 18 heures, la date limite fixée par le Conseil constitutionnel.

"Je prends cette décisions sans état d'âme et avec conviction"

"Je m’engage personnellement pour lui exprimer ma confiance dans la gestion de la crise russo-ukrainienne. Il montre courage et pondération (...) Parce qu’il est à la hauteur de la situation, je souhaite qu’il poursuive son action" détaille la sénatrice UDI dans un communiqué qui revendique ses prises de position parfois très critiques à l'égard des gouvernements d'Emmanuel Macron, "c’était en effet ma responsabilité de parlementaire d’exprimer parfois mes doutes et mes oppositions, je ne m’en priverai jamais". Elisabeth Doineau est également conseillère départementale dans un groupe d'opposition à Olivier Richefou, le président UDI du Département. A ses côtés, on trouve des élus LREM.