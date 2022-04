Présidentielle: la soulagement de Stéphane Haussoulier, le président du département de la Somme

Emmanuel Macron est réélu président de la République mais il est devancé dans la Somme de quelques points par Marine Le Pen. Emmanuel Macron totalise 48,99% des suffrages contre 51,01% des suffrages pour la candidate du Rassemblement National.

"C'est une satisfaction de constater que les Français ont choisi le président sortant. Je pense qu'il avait un bon bilan. Cela étant, le résultat, qui peut paraître sévère dans certains départements dont la Somme montre que les gens peuvent aussi souffrir peuvent être en difficulté. Je pense que ce cri du cœur lancé par l'ensemble de nos compatriotes qui se réfugient vers un vote extrême doit être vraiment entendu par le président. Je pense que son discours d'hier soir a été dans ce sens. Il voulait s'ouvrir, rassembler les Français. Je pense que c'est vraiment ce qu'on attend du gouvernement, de faire en sorte de répondre aux attentes des habitants de ce département, mais aussi de la France, qui sont aujourd'hui en difficulté" commente Stéphane Haussoulier qui avait très vite appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour.

Crainte pour les élections législatives

"Ce qui m'inquiète c'est pour la suite, parce que quand vous regardez circonscription par circonscription, un certain nombre de combats peuvent être difficiles pour des députés sortants, qu'ils soient de la majorité présidentielle ou sortant des républicains, et moi je ne me satisferait pas de voir arriver dans le paysage du département des députés du Rassemblement National, donc il y a une vraie crainte. Il faut que le président revienne aussi vers les Français pour dire un peu la feuille de route qui va être celle du gouvernement qui soit en tout cas qui entendent la désespérance des campagnes."