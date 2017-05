Une "révolution" mais "pas d'état de grâce" : l'élection d'Emmanuel Macron vue par la presse

La victoire d'Emmanuel Macron à la Présidentielle figure à la une de tous les quotidiens français lundi, mais aussi de certains journaux étrangers. La presse souligne une victoire "large et fragile", et le caractère inédit de l'élection d'un président de 39 ans, hors des partis traditionnels.

La presse de ce lundi se montre à la fois soulagée, admirative et exigeante au lendemain de la victoire présidentielle, "large et fragile" à la fois, d'Emmanuel Macron.

.@SocietyOfficiel @MerlinOlivier 36 unes et couvertures de la presse française apres l'élection d'Emmanuel Macron. pic.twitter.com/kvbsMvuFu1 — Cyril Petit (@CyrilPetit) May 8, 2017

"Bien joué" pour Libé, "La victoire en marchant" pour Le Figaro

Libération ne cache pas non plus sa satisfaction en saluant la victoire de l'ancien ministre de l'Economie d'un "Bien joué". A l'opposé du portrait de Une du nouveau président, la quatrième de couverture est barrée d'un "Bien fait" adressé à Marine Le Pen. "Dans l'ultime bataille, la République l'emporte. Ebranlée, fissurée, bousculée par un parti de l'intolérance qui a réuni jusqu'à 42% des intentions de vote durant la campagne, la France vient de signifier aux xénophobes - même s'ils restent forts, menaçants, actifs - qu'elle ne voulait pas d'eux", écrit avec soulagement Laurent Joffrin, le directeur de Libé. Plus sobre, Le Figaro évoque "La victoire en marchant" du nouveau locataire de l'Elysée. Dans son éditorial, Alexis Brézet nuance fortement l'ampleur du succès de M. Macron. "Ne nous y trompons pas: la France de Macron, cette France positive, dynamique, réformatrice, ouverte à l'Europe comme au vent du large existe bel et bien - et c'est heureux. Mais elle ne représente qu'un quart des Français. Deux autres quarts (les lepénistes et les mélenchonistes auxquels on pourrait ajouter les partisans de Hamon) sont radicalement hostiles aux valeurs qu'elle incarne."

"La France qui ose" pour les Echos

Le quotidien économique Les Echos salue "La France qui ose". "Il y a longtemps que l'on n'avait pas accolé ces deux mots. La France sourit. Avec Emmanuel Macron, élu très largement ce dimanche à 65,9 %des voix, la France grondeuse a conjuré la fatalité populiste qui semblait gagner le monde occidental. Macron, ou l'anti-Trump", se félicite Cécile Cornudet dans le quotidien économique. "Quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron ne devra jamais oublier qu'il a été à la fois très bien et très mal élu", insiste Guillaume Goubert dans La Croix.

"Pas d'état de grâce" pour L'Humanité

Il n'y aura pas d'état de grâce si l'on en croit L'Humanité, qui assure qu'"un nouveau combat commence" contre un président élu "sans adhésion". _Dans L'Opinion, Nicolas Beytout estime a contrario que le _"premier défi" du nouveau président "sera donc de profiter de cet élan acquis dans les urnes (...) pour se construire de vraies fondations parlementaires et se doter d'une base partisane solide".

Pour les journaux étrangers, la France échappe au populisme

De nombreux journaux étrangers font également leur une sur l'élection d'Emmanuel Macron. les journaux britanniques soulignent que la France ne cède pas au populisme, par opposition au Brexit, mais reste divisée.

🇬🇧 Macron wins French presidency but country remains divided (Une The Guardian, London avec photo) le pays reste divisé #Presidentielle2017 pic.twitter.com/DyLOcfYBuz — Gilles Klein (@GillesKLEIN) May 7, 2017

Tomorrow's Times front page: Landslide for @EmmanuelMacron as France elects youngest leader since Napoleon pic.twitter.com/vDBtcUyP9y — The Times of London (@thetimes) May 7, 2017

🇬🇧 France’s new hope puts cloud over Brexit (Une Daily Telegraph, London avec photo Macron) #Presidentielle2017 pic.twitter.com/Q5jXaraoUe — Gilles Klein (@GillesKLEIN) May 7, 2017

Emmanuel Macron fait également la une du Financial Times.

Victoire pour Macron à la Une du Financial Times #Frenchelections2017 pic.twitter.com/nPoCCmcgPG — Marion Chaparro (@MC4you) May 7, 2017

Le New York Times met également le nouveau président français à la une de son site internet.