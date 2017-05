Présidentielle : Laurent Jacobelli (DLF) "deux visions de la France qui s’opposent"

Avant le débat d’entre deux tours, trois questions à Laurent Jacobelli, secrétaire général adjoint de Debout la France, soutient dans le Grand Est de Nicolas Dupont-Aignan, après son ralliement à Marine Le Pen pour le second tour de l’élection présidentielle.

Qu’attendez-vous du débat d’entre deux tours ?

Il faut aller ce soir dans le fond du débat et dans le programme. Les Français doivent sortir de ce débat en ayant compris qu’il y a deux visions de la France qui s’oppose : l’une, celle de M. Macron quoi est « toujours plus de mondialisation, donc plus de chômage, toujours plus d’immigration et toujours moins de social». Et de l’autre une politique de bon sens, représentée par Marine Le Pen et son futur premier ministre Nicolas Dupont-Aignan, qui répondent concrètement aux questions que se posent les Français et à leurs problèmes quotidiens.

Comment justifiez-vous le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, son revirement par rapport à ses positions passées vis-à-vis du Front National ?

Ce n’est pas un revirement. Face au danger qui menace la France d’être gérée par Bruxelles, en tant que gaullistes, on se doit de réagir et de sauver notre pays. Nicolas Dupont-Aignan a parlé avec Marine Le Pen et a fait des propositions pour aménager le programme. Nicolas Dupont-Aignan n’a pas rejoint le Front National, il reste président de Debout la France, il soutient non pas un parti, mais une candidate. Nos valeurs de gaullistes sociaux ont été prises en compte.

Comment accueillez-vous les défections dans le camp Debout la France depuis l’annonce de ce ralliement ?

Je le regrette, c’est leur choix (deux candidats DLF aux élections législatives dans les circonscriptions de Boulay-St-Avold et Sarreguemines ont décidé de renoncer), j’aurais aimé pouvoir leur faire comprendre que cet amour du pays qu’ils ont en commun, cela passe aujourd’hui par un vote pour le ticket Marine Le Pen/Nicolas Dupont-Aignan. Pour les législatives, les candidats DLF seront dans toutes les circonscriptions pour défendre nos couleurs.