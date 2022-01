Présidentielle - Laurent Jacobelli : "Marine Le Pen est l'opposante la plus crédible face à Emmanuel Macron"

Laurent Jacobelli, conseiller régional du Grand Est et porte-parole du Rassemblement national pour la campagne présidentielle de Marine Le Pen, était l'invité de France Bleu Lorraine ce lundi 24 janvier pour évoquer la campagne électorale : concurrence d'Eric Zemmour, le programme de sa candidate et la difficile récolte des 500 parrainages nécessaires pour se présenter.

Ecouter - Laurent Jacobelli, invité de France Bleu Lorraine

Eric Zemmour

Interrogé sur le ralliement à Eric Zemmour de plusieurs cadres du RN, parmi lesquels l'eurodéputé Gilbert Collard, Laurent Jacobelli estime qu'il s'agit "de bruits de campagne, de péripéties. Et c'est bien normal d'ailleurs, puisque chacun a le droit de se présenter. Mais il ne faut pas se laisser distraire et aller vers le vrai objectif." Pour le porte-parole de Marine Le Pen, la candidature du polémiste n'a pour but que d'affaiblir sa candidate. "Il l'a dit lui même : si j'ai mes parrainages grâce aux républicains, ça permettra d'affaiblir Marine Le Pen et ça donne une chance à Valérie Pécresse. Il a lui même défini son rôle et sa stratégie. Je crois qu'il ne faut pas se laisser embarquer dans ces petites tambouilles politiques. Les choix que nous avons à faire en avril prochain sont beaucoup plus importants pour la France que ces petits tripatouillages."

Emmanuel Macron

Pour Laurent Jacobelli, l'adversaire N°1 de cette élection est bien le Président de la République. "C'est clairement Emmanuel Macron qui a divisé les Français comme jamais, qui a plongé notre économie dans le rouge, qui a ouvert les vannes de l'immigration et qui a laissé filer la sécurité dans nos rues. Aujourd'hui, c'est projet contre projet. Marine Le Pen, avec les patriotes qui aiment la nation, ceux qui aiment la France. Et Emmanuel Macron, c'est toujours plus d'Europe, toujours plus de mondialisation."

La campagne de Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement National laisse t-elle trop de place à Eric Zemmour sur ses thèmes de prédilection, tels que la sécurité ou l'immigration ? Laurent Jacobelli réfute : "Marine Le Pen a présenté il y a quelques mois un référendum sur l'immigration où on retrouve toutes les mesures qu'elle propose aux Français : suppression du droit du sol, fin du regroupement familial, arrêt des allocations sociales pour les étrangers. Tout cela est clairement écrit depuis longtemps." L'élu régional affirme que Marine Le Pen "est l'opposante la plus crédible face à Emmanuel Macron, la plus à même de résoudre les problèmes de l'insécurité et de l'immigration massive."

Pas encore les 500 signatures

Sans préciser de chiffre exact, "nous ne les avons pas" affirme d'emblée Laurent Jacobelli qui fustige "un scandale démocratique" devant la difficulté du parti à convaincre les élus d'apporter leur signature. Le porte-parole assure que des maires "en Lorraine" hésitent à parrainer Marine Le Pen, "parce qu'ils subissent des pressions." Et de leur lancer un appel : "vous ne risquez rien, vous êtes simplement détenteur d'une partie de notre démocratie. En signant un parrainage pour Marine Le Pen, vous permettez à la principale opposante à Emmanuel Macron de concourir à l'élection présidentielle. C'est vital, c'est crucial."