Présidentielle : Laurent Marcangeli soutiendra Emmanuel Macron

Laurent Marcangeli était ce mardi matin l'invité de la chaine public sénat. Interrogé sur son positionnement dans la campagne présidentielle, le référent en Corse du mouvement Horizon, le mouvement d'Edouard Philippe, et maire d'Ajaccio s'est exprimé sans ambiguïté sur son choix pour la Présidentielle : « Je ne suis plus au républicain depuis 2017, j'ai été soutenu par eux lors des dernières élections régionales et j'ai rejoint Edouard Philippe au mois d'octobre dernier. Moi, je souhaite la candidature d'Emmanuel Macron. Et s’il est candidat, je le soutiendrai.

Je soutiendrai le président comme la grande majorité des élus du parti Horizon dont je fais partie du bureau politique. C'est normal qu'on se pose des questions, le débat démocratique est là pour le susciter mais je crois que là très très grand majorité, pour ne pas dire la quasi intégralité des élus qui ont rejoint Édouard Philippe, feront comme lui, et soutiendront Emmanuel Macron.

(Avec Valérie Pécresse) Nous avons des divergences, au départ nous avions d'ailleurs plus de points communs que de divergences puisque elle tenait à peu près le même discours que nous lorsque elle a quitté les républicains en 2019. Aujourd'hui, je crois que cette droite irréconciliable ou les droites irréconciliables, c'est une réalité. Nous avons différents points de vue sur un certain nombre de sujets et en tant qu’homme de droite, parce que je n’ai pas changé d'avis en ce qui me concerne j'ai adhéré au RPR j'avais 16 ans, ça fait quelques années, je n’ai pas l'impression d'avoir viré casaque, j'ai l'impression d'être avec Édouard Philippe là où est ma place. »