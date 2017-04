Présidentielle - Le 1er tour avec les militants du Front national dans le Gard

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle. Retrouvez les réactions des militants frontistes dans le Gard.

A Beaucaire, dans le fief gardois du Front national, Marine Le Pen arrive largement en tête. La candidate du Front national obtient 40,83% des voix. Les militants sont déçus que Marine Le Pen n'arrive pas en première position pour bénéficier d'une dynamique mais ils croient toujours en ses chances de remporter l'élection présidentielle. Dans le Gard, Marine Le Pen obtient le meilleure score avec 29,30% des voix.

A la mairie frontiste de Julien Sanchez, c'est le calme plat. A 20h, alors que les résultats sont annoncés sur les télévisions et à la radio, à la mairie de Beaucaire, le maire est encore en plein dépouillement. Aucune télévision n'est installée à l'hôtel de ville pour regarder les résultats.

Dépouillement à Beaucaire avec le maire Julien Sanchez © Radio France - Najat Essadouki

Au siège du FN à Nîmes, un peu plus de militants qu'à Beaucaire. Ils sont regroupés devant la télévision. Une vingtaine de personnes est présente pour l'annonce des résultats. L'ambiance est surprenante. Pas de liesse, pas d'effusion de joie, la satisfaction est intériorisée disent les militants.Mais le sourire est évidemment sur toutes les lèvres. A l’apparition de Marine Le Pen à la télévision, tout le monde se tait et écoute la chef du parti prononcer son discours.

"Elle peut y arriver car Macron c'est du Hollande revu et corrigé et en plus à la baisse ! Macron c'est un danger. Alors que Marine est entière et franche" Patrick, un militant frontiste