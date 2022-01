Présidentielle : à Bordeaux, le candidat des écologistes Yannick Jadot dénonce "une campagne compliquée"

Le candidat des écolos à la présidentielle de 2022 Yannick Jadot s'est rendu dans la région bordelaise ce mercredi 5 janvier. Il a notamment visité un centre de formation des apprentis (CFA) à Artigues ou encore une banque alimentaire. Yannick Jadot a tenté de remobiliser ses troupes face à une "campagne compliquée", tout en faisant le constat de sa difficulté à s'imposer dans le débat public.

"N'ayons pas peur de ce que nous pensons"

"On nous entend moins quand on fait des propositions sur l'hôpital public que quand Emmanuel Macron dit qu'il veut "emmerder" les non-vaccinés" lance Yannick Jadot. "Il fait de la vaccination un geste en sa faveur ou contre lui et c'est irresponsable".

Devant les élus et notamment le maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic élu en 2020, il a exhorté : "N'ayons pas peur de ce que nous pensons, c'est comme ça qu'on a gagné à Bordeaux". "Petit à petit, les projets seront confrontés les uns aux autres et nous serons la campagne enthousiaste", a promis Yannick Jadot qui stagne à 7% dans un dernier sondage Harris Interactive publié ce mercredi. La sénatrice Sophie Taillé-Polian, membre du parti Générations et soutien de Yannick Jadot, espère que le niveau du débat public va s'élever : "On espère qu'on va un peu, juste un peu, parler du fond et pas juste des saillies, des éructations, présidentielles ou autres".

Yannick Jadot tacle les socialistes

Le candidat Jadot, qui ne souhaite pas se ranger derrière un autre candidat à gauche, a profité de son déplacement pour tacler la presque candidate Christiane Taubira et la socialiste Anne Hidalgo : "Aujourd’hui, je ne sais pas ce que Anne Hidalgo veut faire de sa campagne, je ne sais pas ce que Christiane Taubira pense de la France. Nous on a un projet. La seule candidature qui mettra le climat au cœur de cette campagne, ce sont les écologistes". Il poursuit : "Je dis à la jeunesse de se rappeler qu’il y a 5 ans, les socialistes gouvernaient ce pays et que ça s'est fini avec la déchéance de nationalité, avec les lois travail, l’inaction climatique".