Saint-Cosme dans le Haut-Rhin, 95 habitants : "on pourrait fermer les bureaux de vote à midi"

La loi a changé pour cette élection présidentielle. Les bureaux de vote fermeront à 18h et non pas à 19h. C'est une ineptie pour les petites communes, comme à Saint-Cosme, dans le Haut-Rhin, qui compte 95 habitants.

Dans la commune de Saint-Cosme dans le Sundgau qui compte 95 habitants, il n' y a pas de services techniques chargés de préparer l'élection présidentielle. C'est Henry Schnebelen, le premier adjoint, qui s’occupe de l’organisation du scrutin. "Une semaine avant, je mets les panneaux et la veille l'isoloir, et on prépare le bureau et c'est réglé". Pas tout à fait puisqu'il faut trouver de la place pour mettre les affiches des onze candidats.

77 votants et 90% de participation au premier tour en 2012

La mairie disposait seulement de cinq panneaux mais à raison de deux affiches par panneau, ça coinçait. Avec l’accord des colleurs d’affiche des partis, Henry Schnebelen a trouvé une solution : "j'ai un panneau en plus mais qui n'est plus aux normes et ils en ont deux qui sont plus petits alors on les a mis les uns contre les autres. Vous pouvez voir, il y a onze candidats. C'est impeccable".

Les sept élus du conseil municipal vont se relayer pour tenir le bureau de vote qui fermera à 19h et non pas à 18h comme par le passé. '"Avec 77 votants, on pourrait arrêter à midi" s'amuse le premier adjoint. En 2012, près de 90% des électeurs s’étaient déplacés pour le premier tour de la présidentielle.