Présidentielle : challenge citoyen dans le quartier Saint-Roch de Cambrai contre l'abstention

Dans le quartier Saint Roch, près de 40% des électeurs n'ont pas voté aux dernières élections, alors le centre social a décidé de participer au challenge citoyen pour lutter contre l'abstention à l'élection présidentielle.

Devant le centre social Saint Roch à Cambrai, un faux paquet de cigarette avec écrit "SOS Abstention, ne pas voter nuit gravement à la démocratie", sur une table le livre d'or pour lequel le centre a récolté plus de 100 messages d'habitants sur l'intérêt du vote, des commentaires également postés sur la page facebook du centre

Ce livre c'est la première action de leur challenge citoyen, un challenge lancé dans un quartier "prioritaire" Strasbourgeois pour lutter contre l'abstention. Depuis une cinquantaine de quartiers français ont rejoint le challenge comme à Cambrai donc, mais aussi à Denain, Valenciennes, Tourcoing ou encore Mons en Baroeul dans la région.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Partager le son sur : Copier

En plus de leur livre d'or, l'équipe du centre invite les habitants à dire ce qu'ils feraient s'ils étaient présidents, de quoi inspirer les passants du quartier où près de 40 % des 2600 électeurs n'ont pas voté aux dernières élections. Mais pour la présidentielle, les habitants semblent plus concernés. Pour Nawel et Nadia, c'est un geste citoyen d'autant plus important dans un quartier "prioritaire" car beaucoup ici se sentent abandonnés des politiques, c'est donc pour eux un moyen d'exister.

Il faut voter pour dire qu'on est là, qu'il faut s'occuper de nous, ya pas que les bourges qui peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, Nadia, jeune maman de 31 ans

Et pour éveiller la conscience des futurs électeurs dans le cadre de ce challenge citoyen le centre a organisé des lectures de livres sur le vote et la citoyenneté adaptés aux plus petits et pour les ados un vote de leur chanteur préféré avec bulletins de vote, isoloirs, etc comme les adultes.