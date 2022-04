Présidentielle : le comité de soutien de Jean Lassalle réuni pour les résultats du 1er tour

Le comité de soutien de Jean Lassalle était quelque peu déçu ce dimanche soir après le résultat du candidat du mouvement Résistons ! Jean Lassalle a recueilli environ 3% des voix. Ils étaient une dizaine de membres du comité réunis à Serres-Castet dans une maison d'un des soutiens. Pour être précis, dans le village de Jean Lassalle, à Lourdios-Ichère, il a recueilli 74 voix sur 114. Emmanuel Macron a recueilli 13 voix, et 9 voix décomptées pour Jean-Luc Mélenchon.

Muriel fait partie des invités à Serres-Castet : "Je peux dire que je suis déçue, les gens étaient partis pour voter pour Jean en grand nombre. Et on se retrouve avec un résultat qui est trop léger. C'est quelque part pas normal, on s'attendait à mieux." Muriel sait déjà qu'elle votera pour Marine Le Pen au 2nd tour : "J'irai voter contre Macron." À côté d'elle Cathy réfléchit au bulletin qu'elle glissera dans l'urne dans 15 jours, elle estime que ces résultats sont truqués, "je ne sais pas du tout, peut-être je n'irai pas voter ou bien j'irai voter Jean !"

Celui qui organise cette soirée à Serres-Castet s'appelle Jacques : "Quand on voit que Pécresse a moins de 10% et que le parti communiste est en-dessous de Jean Lassalle, ça fait rêver. Il faut se poser les bonnes questions. Un deuxième tour Macron/Le Pen, les gens vont voter Le Pen contre Macron. Moi je voterai Jean Lassalle."

Julien Lassalle, frère de Jean Lassalle, était présent ce dimanche soir. Il réagit : "Visiblement, le suspense, il n'y en avait pas. C'est le résultat d'une programmation et de l'invisibilité des petits candidats. Malgré une bonne campagne où 15 jours de visibilité n'ont pas permis d'inverser la tendance. Sur le terrain, il y avait un vrai engouement. On se disait qu'il avait progressé. Ils n'ont pas aussi bien voté qu'à Lourdios, si la France était comme Lourdios, il serait élu au 1er tour !" Effectivement, dans le village de Jean Lassalle, à Lourdios-Ichère, le candidat de Résistons ! a recueilli 74 voix sur 114, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.