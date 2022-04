Présidentielle : le Conseil constitutionnel saisi après l'abstention de Jean Lassalle dans son bureau de vote

La Commission nationale du contrôle de la campagne électorale a saisi le Conseil constitutionnel après que Jean Lassalle a mis en scène son abstention au second tour de l'élection présidentielle, ce dimanche 24 avril. Selon les informations de franceinfo, ce dernier rendra son avis mercredi.

Au second tour de l'élection présidentielle, le dimanche 24 avril, Jean Lassalle a mis en scène son abstention dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère

La vidéo a fait le buzz ce dimanche 24 avril : Jean Lassalle met en scène son abstention, dans son bureau de vote de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais l'acte est interdit par le code électoral, et la Commission nationale du contrôle de la campagne électorale a saisi le Conseil constitutionnel, révèle RTL. Selon les informations de franceinfo, le Conseil constitutionnel rendra son avis sur cet acte mercredi, au moment où il rendra son avis général sur l'élection présidentielle.

Selon le code électoral, "toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote". Or, dans cette vidéo publiée sur le compte Twitter du candidat éliminé au premier tour de l'élection présidentielle, celui-ci explique : "Pour la première fois de ma vie d'homme, ici dans cette mairie, je vais poser l'un des actes les plus importants de ma vie, je refuse de participer à ce vote, je m'abstiens". Jean Lassalle termine cette mise en scène de son abstention en rendant son enveloppe à l'assesseur.

