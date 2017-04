Présidentielle : le débat d'entre-deux tours sera diffusé le 3 mai sur TF1 et France 2

Le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, organisé par TF1 et France 2, sera diffusé le 3 mai, ont annoncé mardi les deux chaînes de télévision.

TF1 et France 2 ont annoncé mardi sur les réseaux sociaux que le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle sera diffusé le 3 mai, à quatre jours du second tour du scrutin. Les deux chaînes co-organisent ce rendez-vous qui est programmé à 21h. Il sera présenté par les journalistes David Pujadas et Gilles Bouleau.

BFMTV espère faire partie de l'aventure

BFMTV souhaite s'associer à l'organisation de ce débat du 3 mai, les candidats ayant refusé de participer à deux débats télévisés entre les deux tours de l'élection. "A ce jour, nous sommes en discussion avec le CSA, avec les candidats en particulier ceux qui ont des chances de se retrouver au deuxième tour, et avec TF1, qui n'a pas fermé la porte", a expliqué à l'AFP le directeur général de la chaîne d'info Hervé Béroud.

"Seule France 2 nous a adressé une fin de non recevoir pour l'instant, Delphine Ernotte (présidente de France Télévisions, ndlr) nous ayant envoyé un courrier nous indiquant qu'elle ne souhaitait pas qu'on participe à l'organisation du débat", poursuit-il. "Rien n'est acté", confirme-t-on chez TF1, précisant que ces questions seront discutées au lendemain du premier tour.

17 millions de téléspectateurs pour le débat d'entre-deux tours de 2012

BFMTV a co-organisé avec CNews le seul débat réunissant les onze candidats d'avant le premier tour, le 4 avril.

En 2012, le débat de l'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, diffusé sur France 2 et TF1, avait été regardé par plus de 17 millions de personnes au total, soit près des deux-tiers des téléspectateurs ce soir-là.