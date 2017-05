Présidentielle : le débat du second tour dans la Loire avec Sophie Robert et Jean-Louis Gagnaire

C’est le débat du second tour de la présidentielle. A trois jours du vote, Sophie Robert, présidente du FN dans la Loire, et Jean-Louis Gagnaire, député socialiste et soutien d'Emmanuel Macron, se retrouvent jeudi pour le débat de France Bleu Saint-Étienne Loire et de la Tribune-Le Progrès.

Au lendemain du premier tour, le débat avait été houleux entre Jean-Louis Gagnaire, député socialiste de la Loire et soutien d'Emmanuel Macron et Sophie Robert, la présidente du FN dans la Loire. Pour Sophie Robert, la forte augmentation du vote FN c'est le signe que Marine Le Pen est la "candidate du peuple" et donc logiquement la favorite face à un Emmanuel Macron "candidat du mondialisme" et le "chouchou des grands". En désaccord total évidemment avec Jean-Louis Gagnaire qui parle de la leader frontiste comme d’une "illusion", "une populiste qui dit une chose et son contraire."

Depuis, après deux semaines de campagne, les oppositions ont encore été exacerbées. Ce débat sera notamment l’occasion de revenir sur les différences entre les deux candidats sur les questions européennes. Faut-il sortir de l’ Union européenne, faut-il sortir de l’Euro et revenir à une monnaie nationale ? Ou au contraire faut-il encore plus d’Europe ? Les deux soutiens ligériens des candidats seront interpellés par une cheffe d’entreprise de la Loire, qui travaille à l’international et qui donnera sa vision sur cette partie du programme des deux candidats.

Autre axe fort abordé dans ce débat ligérien : le choix dans le domaine social. Comment indemniser les chômeurs ? Quel sort pour nos retraites ? Les deux candidats ont des choix diamétralement opposés sur ces deux sujets. En partant des chiffres ligériens, les deux débatteurs tenteront d’expliquer à quoi ressemblera l’avenir des chômeurs et des retraités avec leurs candidats.

Jean-Louis Gagnaire et Sophie Robert devront aussi revenir sur le grand débat qui oppose ce mercredi soir Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Enfin autre point essentiel pour les deux camps : les élections législatives. Comment, alors que ni En Marche ni le Front National, n’ont jamais eu de majorité au Parlement, les deux formations pensent pouvoir gouverner et imposer leur programme ? Les deux débatteurs compareront également les différences entre 2002 et 2017 et la présence au second tour du Front-National.