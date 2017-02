Présidentielle : le député de la Gironde Florent Boudié rejoint le camp Macron

Si Gilles Savary, le député du sud-Gironde a opté pour le "droit de retrait" après la victoire de Benoît Hamon dans la primaire de la gauche, son collègue du Libournais Florent Boudié annonce ce mercredi qu'il soutiendra la candidature d'Emmanuel Macron.

La tentation Macron avait déjà effleuré Florent Boudié. Mais la pression de ses amis du Parti Socialiste et l'insistance notamment du maire de Libourne Philippe Buisson menaçant de lui retirer l'investiture PS pour les législatives du mois de juin avaient poussé le député du Libournais à rallier la candidature de Manuel Valls pour la primaire de la gauche. Sauf que l'ancien Premier ministre a échoué dimanche face à Benoît Hamon. Dès lors, après avoir informé en priorité les militants socialistes, Florent Boudié a décidé ce mercredi de rejoindre le camp d'Emmanuel Macron.

Je choisis la cohérence. — Florent Boudié

Dans un message posté sur Facebook, Florent Boudié estime que la victoire "éclatante et historique" de Benoît Hamon met au jour deux gauches "à ce point fracturées, depuis 2005 et le référendum sur le traité constitutionnel européen, qu’elles donnent tous les signes d'un couple à la dérive, sur fond de divergences idéologiques et tactiques béantes". Et le député du Libournais, également porte-parole d'Alain Rousset à la région, affirme ne pas se reconnaître dans la gauche du candidat socialiste à la Présidentielle. "Même si j’en connais les racines, l’histoire et la valeur, la gauche de Benoît Hamon n’est pas la mienne. Elle privilégie l'expression d'un « futur désirable », au risque de l’impuissance du présent. Cette gauche a son identité. Je la respecte... Mais elle pose des postulats qui font fausse route, à l’image de la prétendue « fin du travail »".

Dès lors Florent Boudié affirme qu'il "choisit la cohérence. Je ne soutiendrai pas la candidature de Benoît Hamon à l’élection présidentielle et partage le « droit de retrait » revendiqué par beaucoup de socialistes". Mais il bien au-delà de ce droit de retrait. "En conscience, affirme-t-il, je confirme mon soutien à la candidature d’Emmanuel Macron qui est aujourd’hui le seul candidat capable de déjouer le duel annoncé entre la régression ultralibérale de François Fillon et la dérive nationaliste de Marine Le Pen".

