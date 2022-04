Présidentielle : le député LREM de l'Aveyron Stéphane Mazars appelle à "démasquer Marine Le Pen"

Invité ce mercredi de France Bleu Occitanie, Stéphane Mazars, député LREM de la première circonscription de l'Aveyron nous donne son sentiment avant le débat d'entre-deux tours ce mercredi soir entre les deux finalistes pour l'élection présidentielle. Avocat et vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Stéphane Mazars souhaite la création de nouvelles places de prison en Occitanie et défend le projet de construction d'une prison à Muret.

Les deux finalistes à la présidentielles débattent ce mercredi soir, le président sortant ne risque-t-il pas un excès de confiance, il avait remporté ce débat il y a cinq ans ?

Stéphane Mazars : c'est un exercice qui nécessite beaucoup de gravité, de modestie, des qualités du président de la République. Il va rappeler son bilan positif et projeter la France dans les cinq années qui viennent. Mais surtout, il va falloir démasquer Marine Le Pen, comprendre sa position sur l'appartenance de la France en Europe.

Sur les programmes, le ministre de la justice était ce mardi soir à Toulouse pour soutenir Emmanuel Macron, vous qui êtes avocat, diriez-vous qu'Éric Dupond-Moretti a un bon bilan ?

Il est resté deux ans à la Chancellerie, il a selon moi un bon bilan, mais il y a un manque de moyens pour la justice. Les juges eux-mêmes disent qu'ils ont perdu le sens de leur métier, car ils n'ont plus le temps et les moyens d'exercer leur métier. Toutefois, le budget de la justice a augmenté de 30 % ces cinq dernières années.

Mais la réalité de terrain, c'est qu'il faut 14 mois pour rendre une décision de justice à Toulouse ?

On revient de très loin. Aujourd'hui, il y a 698 magistrats de plus et 850 greffiers de plus. Ces recrutements ont été permis parce que le budget de la justice a augmenté de manière significative. Quand vous mettez ces chiffres en perspective par rapport à ceux des législatures précédentes, je vous rappelle que sous Nicolas Sarkozy, il manquait 140 de magistrats et en 2007 et 2012, il y avait 27 magistrats en plus seulement. Nous savons qu'il faut encore aller plus loin. D'ailleurs, les États généraux de la justice vont nous dire bientôt ce qu'il faut faire.

Justement, si Marine Le Pen l'emporte, ils deviennent quoi ces états généraux de la justice ?

Ils ont été créés par le président de la République, des centaines d'heures de travail ont été effectuées. Les conclusions seront à la disposition de ceux qui gouverneront demain.

Le projet sensible dans la région, c'est la construction d'une troisième prison à Muret, malgré l'avis défavorable de l'enquête publique et des élus de terrain. Vous ne craignez pas une erreur politique sur ce dossier ?

Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut construire des places de prison. Ce qui est prévu, c'est 15 000 places supplémentaires, donc certaines ont déjà été créées sous les cinq ans que nous venons de connaître, les autres le seront sur les cinq ans à venir. C'est important parce qu'on manque de places de prison, parce qu'il faut des moyens supplémentaires pour que les gens soient en prison, mais dans des conditions adaptées à leur profil.

Au détriment de l'avis du maire de la commune ?

Si je prends l'exemple de la maison d'arrêt de Rodez, inaugurée par Christiane Taubira il y a quelques années, considérée comme la prison modèle parce que les cellules étaient individuelles, aujourd'hui, c'est une prison surpeuplée, car il y a une telle tension à Montpellier ou à Toulouse, qu'on a ces maisons d'arrêt régulièrement en surpopulation. Donc, on a aujourd'hui un besoin important de places supplémentaires en Occitanie.

