Emmanuel Macron s'impose facilement dans le Lot au 2e tour de la Présidentielle. Le président sortant recueille plus de 59% des voix contre 41% pour Marine Le Pen. A Cahors et Figeac où il a terminé sa campagne, les scores sont sans appel.

Présidentielle : Emmanuel Macron s'impose facilement dans le Lot, à Cahors et Figeac

Au second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron s'impose facilement dans le Lot avec plus de 59% des voix. Le président sortant devance Marine Le Pen avec 41%. Au premier tour il y a quinze jours, Emmanuel Macron avait rassemblé 25% des suffrages, juste devant Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise 24% des voix et la candidate du Rassemblement National 20%.

Au niveau national, le président sortant est réélu ce dimanche avec 58,8% des voix contre 41,1% pour Marine Le Pen. En 2017, l'écart était bien plus grand puisqu'Emmanuel Macron avait recueilli 66,1% des voix contre 33,9% pour la candidate du Rassemblement National.

À Cahors et Figeac, Macron cartonne

Dans la Préfecture du Lot, il n'y a pas match. À Cahors, Emmanuel Macron arrive en tête au deuxième tour avec 65% des voix contre 35% pour la candidate du Rassemblement National. Au premier tour il y a quinze jours, le président sortant était déjà arrivé en tête avec 27% des voix devant Jean-Luc Mélenchon 26% et Marine Le Pen 17%.

À Figeac ou le président-candidat a terminé sa campagne avec un meeting vendredi après-midi, Emmanuel Macron est encore plus fort avec 68% des voix recueillies au deuxième tour ce dimanche soir contre 32% pour la candidate du Rassemblement National.