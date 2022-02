Présidentielle : le maire de Bry-sur-Marne lance un sondage sur Twitter pour donner son parrainage

Dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle dans la course aux parrainages. Ils n'ont plus que neuf jours pour rassembler 500 signatures d'élus. Le maire LR de Bry-sur-Marne Charles Aslangul a décidé d'accorder sa signature au vainqueur d'un sondage lancé sur Twitter.

Un peu moins de 10 000 parrainages ont été validés ce jeudi 24 février par le conseil constitutionnel alors que 42 000 élus peuvent envoyer un formulaire pour valider une candidature à la présidentielle. Plusieurs prétendants se retrouvent en difficulté à quelques jours de la clôture de la procédure. En réaction à la situation, le maire Les Républicains de Bry-sur-Marne a décidé d'accorder sa signature au vainqueur d'un sondage lancé sur Twitter.

"À l'origine, je ne souhaitais pas parrainer un candidat, explique Charles Aslangul, maire depuis 2020, je considérais et je considère toujours d'ailleurs que mon rôle est de rassembler les habitants plutôt que les diviser. Et donc, je me refuse d'importer les débats et les polémiques nationales au niveau local.

Cela étant dit, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un scandale démocratique à nos portes avec trois des principaux candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, qui sont pour l'instant empêchés de concourir. Je pense qu'il est de ma responsabilité pour le coup de parrainer et de faire en sorte que ces candidats puissent accéder au débat de la présidentielle."

Les internautes peuvent donc choisir entre les trois candidats sur Twitter. Une initiative saluée par Patrick, habitant de Bry-sur-Marne : "Je pense qu'il faut aider les candidats à avoir leur parrainages parce que ce n'est pas normal que des gens qui ont autant de voix ne puissent pas se présenter aux élections."

D'autres Bryard sont plus circonspects. "C'est très limité trois candidats, regrette Dagmar. La majorité apparemment choisit Zemmour, ce qui est un peu étonnant pour Bry." Eric aurait lui préféré une consultation à l'échelle de la ville, "là il faut être sur Twitter. Ça ne touche qu'une petite frange de la population."

Le formulaire à envoyer au conseil constitutionnel est encore vierge © Radio France - Marcellin Robine

Le maire évoque une solution rapide à mettre en place en période de vacances scolaires, avec la volonté de toucher des citoyens partout en France. Résultat du sondage ce jeudi soir, à 19h.