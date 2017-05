Présidentielle : le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin salue "la victoire de la République contre l'extrémisme"

Le sénateur-maire LR de Marseille salue l'élection d'Emmanuel Macron, "la victoire de la République contre l'extrémisme". De son côté, Christian Estrosi annonce sa mobilisation pour faire gagner aux législatives les candidats "qui ont eu une attitude sans ambiguïté face au Front national".

Alors qu'Emmanuel Macron l'emporterait en Provence-Alpes-Cote d'Azur face à Marine Le Pen, selon des résultats partiels, Christian Estrosi, le président LR de la région "(se) félicite de cette victoire nette et indiscutable qui est celle de toutes les forces démocratiques et félicite le nouveau président dont (il) souhaite la réussite pour la France". Christian Estrosi se projette vers les législatives et annonce qu'il se mobilisera pour faire gagner "les candidats qui ont eu une attitude républicaine et sans ambiguïté face au Front national".

"La France a évité le pire" (Jean-Claude Gaudin)

À Marseille, où selon des résultats partiels, Emmanuel Macron l'emporterait dans la quasi totalité des arrondissements, Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire LR de Marseille "salue l'élection d'Emmanuel Macron, qui est d'abord la victoire de la République contre l'extrémisme. La France a évité le pire". "Je sais que certains électeurs de la droite et du centre n'ont pas soutenu ce choix majoritaire. Je leur dis que les Français ont élu un Président de la République, mais pas une majorité parlementaire".

"Même si le pire a été évité, ce résultat ne peut nous satisfaire." (Hubert Falco)

Dans le même esprit, Hubert Falco, sénateur-maire LR de Toulon où Emmanuel Macron l'emporte avec 56% des voix devant Marine Le Pen, déclare que "le résultat de ce deuxième tour ne peut en aucun cas (nous) satisfaire même si le pire a été évité. Il faut maintenant affronter l'avenir avec courage et détermination. Oui : les élections législatives doivent être, pour la Droite et le Centre, un rendez-vous essentiel. Ni compromission avec le FN à la Présidentielle ! Ni compromission avec Emmanuel Macron aux Législatives!", conclut Hubert Falco.

"La charge qui attend Emmanuel Macron est immense" (Patrick Mennucci)

Benoit Payan, président du groupe socialiste à la ville de Marseille estime que "la République a gagné. La démocratie a été plus forte que le chacun pour soi".

Patrick Mennucci, député PS à Marseille et candidat à sa succession en juin, indique que "la charge qui attend Emmanuel Macron, celle de présider aux destinées de la France est immense. La France aura besoin d'une gauche inventive, sociale et écologique pour porter les aspirations d'une grande partie de la population française".