Présidentielle : le maire de Ouistreham Romain Bail parraine "démocratiquement" Eric Zemmour

Romain Bail sait déjà que son choix va susciter des réactions. Mais il assume. Le maire de Ouistreham Riva-Bella, au Nord de Caen, a décidé d'apporter son parrainage pour l'élection présidentielle à Eric Zemmour. Ce n'était pourtant pas son intention de départ. L'élu voulait organiser ce vendredi un tirage au sort pour déterminer le candidat ou la candidate qui obtiendrait sa signature. Sauf que le Conseil constitutionnel lui a rappelé que ce n'était pas possible au regard de la loi.

Au nom de la démocratie

"C'est mon devoir en tant que maire de participer au processus démocratique, explique Romain Bail. Il doit permettre à des candidats qui ont une certaine part de légitimité dans le débat public actuel et d'intentions de votes selon les sondages, mais aussi déjà un certain nombre de parrainages, de pouvoir concourir demain à l'élection présidentielle." En clair, c'est au nom de la démocratie que l'élu donne sa signature à Eric Zemmour.

"Je n'adhère ni a ses idées, ni à ses modes de pensées et encore moins au révisionnisme historique qui est le sien."

Après avoir expliqué qu'il envisageait un tirage au sort entre François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Philippe Poutou et Eric Zemmour, des candidats qui se rapprochent des 500 signatures minimales nécessaires pour se présenter, Romain Bail a redit qu'il ne délivrait pas un parrainage de soutien ou d'adhésion. Il appelle même à une réforme de la règle.

"Que mon choix pose question ? Je l'entends. Mais il faut que chacun remette bien en perspective ce qu'est le mode de fonctionnement dans lequel, nous, maires, sommes contraints d'agir. Ce mode de fonctionnement date de la fin du 19e siècle, il invite à une profonde réforme. La grande majorité de mes collègues maires n'ont pas apporté leur parrainage de peur de représailles. Le débat mérite que nous puissions nous positionner non pas sur la forme d'une adhésion mais plutôt d'un parrainage républicain."

Plus proche politiquement d'Emmanuel Macron

Reste que cette signature sur un document officiel risque d'interroger dans le propre camp de Romain Bail. Le maire de Ouistreham a rejoint Horizons, le parti de l'ancien premier ministre Edouard Philippe, après avoir quitté Les Républicains. "Lorsqu'Edouard Philippe nous invite en tant que membre d'Horizons à apporter un parrainage à Emmanuel Macron, je dis : okay. C'est ce qui me convient et c'est ce à quoi j'aspire le plus en terme d'idées politiques. Pour autant, Emmanuel Macron a déjà ses parrainages."

Romain Bail, plusieurs fois visés ces dernières semaines par des tags aux injures d'extrême droite, mise sur "l'intelligence de nos concitoyens" pour que son choix de parrainage soit compris.