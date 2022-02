Présidentielle : le maire de Parné-sur-Roc adhère au projet du Parti animaliste et parraine sa candidate

Interdiction de la pêche industrielle, de l’élevage intensif, de la chasse : le parti animaliste d’Hélène Thouy, candidate à l'élection présidentielle, prône des mesures radicales pour inscrire la condition animale au cœur de la politique des cinq prochaines années.

Par souci de pluralisme, Hélène Thouy lance un appel aux élus locaux afin de pouvoir obtenir les 500 parrainages nécessaires. Elle peut, en Mayenne, compter sur le soutien du maire de Parné-sur-Roc, David Cardoso, qui partage ses idées : "Moi je suis pesco-végétarien, je ne mange que du poisson pour avoir un régime alimentaire équilibré. Mon souhait serait de ne plus consommer de produits issus d'animaux par pure idéologie puisque j'estime que la vie animale a son importance. Les élus de Parné à qui j'en ai parlé n'ont émis aucune réserve comprenant bien que c'est une démarche personnelle. Les agriculteurs que je côtoie sont des femmes et des hommes qui aiment leur métier et qui aiment leurs animaux et qui respectent ce qu'on aimerait voir partout dans l'élevage. La souffrance animale n'est pas un souci uniquement liée aux urbains, c'est également intégré dans le milieu rural et beaucoup d'agriculteurs prennent soin de leurs bêtes".

Le Parti animaliste propose près de 150 mesures dans son programme, ciblant dans leur grande majorité la souffrance des animaux d’élevage, mais portant également sur la chasse, la corrida, les cirques ou les expérimentations scientifiques. En 2019, il avait créé la surprise en obtenant 2,2 % des voix aux élections européennes, doublant son score des législatives deux ans plus tôt.