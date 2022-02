Présidentielle : le maire de Thionville, Pierre Cuny, prêt à donner son parrainage à un candidat en difficulté

Il y a quatre ans, Pierre Cuny rendait sa carte de militant Les Républicains, en désaccord avec la ligne très "droitière" défendue par son patron d'alors Laurent Wauquiez. Début 2022, le maire de Thionville a décidé de s'engager à nouveau dans un parti politique, en adhérant à Horizons, le parti lancé par l'ancien Premier Ministre et maire du Havre, Edouard Philippe.

Je voterai Emmanuel Macron au premier tour (Pierre Cuny, maire de Thionville)

Un choix naturel pour l'élu thionvillois qui "connait et apprécie l'homme" et qui loue la capacité d'Edouard Philippe à "affronter la crise sanitaire" lorsqu'il était à Matignon. C'est aussi le ralliement à une ligne politique plus proche de la sienne. "J'ai toujours été quelqu'un de centre droit et aujourd'hui, je ne me retrouve pas du tout dans la déclinaison politique du programme des LR."

Cette adhésion à Horizons vaut aussi soutient à la campagne pour la réélection d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Et la également, le maire de Thionville assume sans détour : "je n'ai plus à hésiter, je voterai Emmanuel Macron au premier tour."

Pas candidat aux législatives

Et la suite ? Pierre Cuny est catégorique : non, il ne briguera pas de siège à l'Assemblée Nationale à l'occasion des élections législatives qui suivront la présidentielle. "Je suis très très bien dans ma bonne ville de Thionville. Et nous portons avec Michel Liebgott un projet de fusion des deux agglomérations (Thionville-Porte de France et Val de Fensch) auquel nous tenons et pour lequel nous nous activons."

A qui son parrainage ?

Pierre Cuny n'a pas encore accordé son parrainage à un candidat à l'élection présidentielle. Alors que plusieurs personnalités se plaignent de leurs difficultés à réunir les 500 signatures, le maire de Thionville se dit prêt à imiter son homologue de Cannes, David Lisnard (LR) qui a accordé son parrainage à Jean-Luc Melenchon. "Si au dernier moment, on s'apercevait qu'il y avait des candidats majeurs, qui sont dans les quatre premiers au niveau des sondages et qui n'ont pas leurs signatures, comme Marine le Pen ou Eric Zemmour, je serais certainement amené à donner mon parrainage. On est dans l'Absurdistan, et vous savez que je ne partage en rien les propos des candidats que je viens de citer."