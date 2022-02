Présidentielle : le maire de Vic-en-Bigorre laisse ses administrés choisir à qui il adressera son parrainage

À Vic-en-Bigorre, se sont les habitants qui vont décider le candidat à l'élection présidentielle qui bénéficiera du parrainage de leur maire, Clément Menet. Ce dernier propose à ses administrés de voter pour un des candidats ayant déjà au moins 200 parrainages, mais pas encore les 500 pour se présenter. Il adressera lundi au Conseil constitutionnel son parrainage, à l'issue du vote. "Il me semble essentiel que la démocratie puisse s'exprimer", assure le maire.

Un vote en ligne sécurisé

Les Vicois ont depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche soir pour voter, via la plateforme Electis. Cet outil de démocratie participative a déjà été utilisé récemment à Vic-en-Bigorre pour déterminer le futur emplacement de la station d'épuration. "Quand vous vous présentez comme maire, vous n'avez pas nécessairement donné votre orientation sur l'ensemble des sujets et là typiquement, je ne vois pas pourquoi je parrainerai pour mon simple goût tel ou tel candidat, c'est une façon de redonner la parole aux citoyens, ça me semble tout à fait sain et vertueux", détaille Clément Menet.

"Ce n'est pas parce que le candidat que je vais soutenir a déjà eu ses parrainages que je ne peux pas être utile pour la démocratie du pays", poursuit le maire qui personnellement soutiendra Emmanuel Macron. "Tous les candidats qui disposent d'au moins 200 parrainages représentent des courants d'opinions importants dans le pays, plus de 10% des intentions de vote, il faut que la démocratie puisse s'exprimer librement, et mon parrainage de maire peut y contribuer", conclut-il.