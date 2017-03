Présidentielle : le maire de Vichy souhaite lui aussi une candidature Juppé

Claude Malhuret abandonne à son tour la campagne de François Fillon et se joint aux parlementaires qui appellent les Républicains à se reporter sur une candidature Juppé.

Soutien d'Alain Juppé pendant les primaires de la droite, le maire de Vichy annonce qu'il cesse sa participation à la campagne de François Fillon. Dans un communiqué, Claude Malhuret explique que "Le maintien de [la] candidature [Fillon] ne fait qu’aggraver le gouffre qui ne cesse de s’élargir entre les français et leurs élus." Le sénateur de l'Allier laisse aussi entendre qu'il désapprouve l'appel à manifester, dimanche, à Paris : "les attaques contre les juges et l’appel à manifester contre les décisions de la justice ne peuvent être approuvées dans une démocratie." Pour l'élu auvergnat, impossible enfin d'accepter les contradictions du candidat Fillon qui avait promis d'abandonner la présidentielle en cas de mise en examen. Un refus qui, pour lui, "rejaillit désormais sur l’ensemble de notre famille politique."

L'appel à Alain Juppé

A l'image de plus en plus d'élus, le maire de Vichy appelle les Républicains à se reporter sur une candidature d'Alain Juppé. Pour lui, "l’unique personnalité susceptible de recréer l’unité dans notre camp et de convaincre, s’il en est encore temps, une majorité de nos concitoyens le 7 mai prochain."

Dans cette lignée, le président LR du Conseil Départemental du Cantal, Vincent Descoeur, prend lui aussi ses distances avec le candidat Fillon et souhaite le retour d'Alain Juppé.