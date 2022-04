Présidentielle : le maire LR d'Évreux Guy Lefrand choisit le "ni-ni" pour le second tour

"Ni l'un, ni l'autre ne peuvent efficacement gérer mon pays, assure Guy Lefrand, le maire LR d'Évreux, ce mardi 12 avril sur France bleu Normandie, deux jours après la déroute de son parti à l'élection présidentielle. J'estime que chacun est libre de ses voix, le peuple est souverain et par définition a toujours raison."

Je ne voterai jamais Le Pen, mais je ne peux pas voter Emmanuel Macron, il a trop abîmé mon pays

"Il y a longtemps qu'Alexandre Rassaërt n'est plus vraiment membre des LR, réagit-il, au lendemain de l'annonce du maire de Gisors de quitter le parti. Il passe son temps à expliquer que Macron et Lecornu sont des gens exceptionnels. Il clarifie simplement sa position."

"J'ai été choqué que dès le lendemain des élections, on parle d'argent et de financement des partis, poursuit l'édile. Aujourd'hui, nous avons des Français qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants à la fin du mois. C'est un sujet que je me refuse à aborder en ce moment."

"Que ce soit Emmanuel Macron ou Marine le Pen qui soit élu, pour moi ce sera un adversaire, affirme Guy Lefrand. Il faut absolument éviter de donner une majorité absolue à celui ou à celle qui sera élu pour que de vrais élus du peuple puissent nous représenter."