Présidentielle : le patron du Rassemblement national dans le Loiret (et élu régional) rejoint Zemmour

Selon nos informations, Mathilde Paris, ex élue de Blois, aujourd'hui installée dans le Loiret et candidate RN aux élections législatives en juin 2022 dans la troisième circonscription du Loiret, devrait succéder à Cyril Hemardinquer à la tête du RN 45.Ae "le Rassemblement national ne [soit] pas une démocratie" et affirme que "nos militants ne sont plus dans nos fédérations, mais chez Eric Zemmour". Il précise avoir pu échanger directement avec Eric Zemmour tandis qu'il ne peut pas parler à Marine Le Pen, même en tant que membre du conseil national du RN.

Cyril Hemardinquer, 40 ans, policier dans les Yvelines (mais détaché pour exercer des fonctions syndicales), ex élu d'Eure-et-Loir (à Maintenon), habitué des plateaux TV des chaînes d'info continue, était venu dans le Loiret en 2020 : nommé délégué départemental du RN 45 en septembre 2020, il a été candidat en juin 2021 aux élections départementales et régionales dans le Loiret. Battu dans le canton de Courtenay, (36% des voix au second tour face à un binôme divers droite), il avait été élu conseiller régional (après avoir mené la liste départementale RN loirétaine aux régionales).

Samedi dernier, Cyril Hemardinquer indiquait encore, chez nos confrères de la République du Centre "ce serait tellement bien que Marine Le Pen vienne nous voir dans le Loiret, estimant qu'un tel déplacement est "une grosse dose de stress" mais que c'est "une plus-value pour la fédération du Loiret".

Interrogé par France Bleu Orléans ce mardi, Aleksandar Nikolic, président du groupe RN au conseil régional du Centre-Val de Loire, regrette cette décision de Cyril Hemardinquer et indique qu'il va être "évidemment exclu du groupe RN" : "je l'ai appelé il y a deux jours pour lui annoncer qu'on avait décidé de le remplacer à la tête de la fédération RN du Loiret, pour plusieurs raisons, et il m'a dit que malgré ça, il ne rejoindrai pas Eric Zemmour, et que c'était une question d'honneur. Deux jours après, il rallie Zemmour, je ne ferai pas plus de commentaires". Aleksandar Nikolic demande que Cyril Hemardinquer "rende" son mandat d'élu régional, tandis qu'un autre conseiller régional du Centre-Val de Loire, Michel Chassier, élu du Loir-et-Cher, dénonce "des petites manoeuvres"

Au sein du parti, on se dit "sûrs et certains" que ce départ de Cyril Hemardinquer ne va pas entraîner de vague de départs parmi les militants et adhérents du Loiret ("deux ou trois personnes grand maximum", nous dit une source), mais c'est une mauvaise nouvelle, au-delà de l'aspect symbolique, puisque dans la course aux 500 parrainages pour être candidate à la présidentielle, Marine Le Pen vient de perdre celui d'un élu du Loiret, qui n'apportera donc pas sa signature à la candidate RN.