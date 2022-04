Présidentielle : "le problème c'est l'éparpillement des voix à gauche" regrette le député LFI Michel Larive

Jean-Luc Mélenchon est le troisième homme de ce premier tour de l'élection présidentielle, avec 22,2% des voix au niveau national. Dans le département de l'Ariège, le candidat de la France Insoumise est arrivé en tête du premier tour avec 26.07% des suffrages (devant Marine Le Pen à 23.94 %). Le député LFI de la 2ème circonscription d'Ariège, Michel Larive était l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi.

La France insoumise en Ariège, vous y avez cru jusqu'au bout à une qualification pour le second tour ?

Jean Michel Larive : Bien entendu. Nous avons eu confiance, parce que nous étions sur le terrain. Nous avons pris conscience d'une dynamique qui s'est imprimée de de jour en jour, surtout la dernière semaine. On savait qu'il y aurait un décalage entre les sondages et le score final que ferait notre candidat. Ce décalage s'est avéré exact. Alors, c'est une grosse déception mais nous sommes quand même très fiers de la France et de la campagne que nous avons mené. Il y a une vague d'espérance, une base solide, celle de la jeunesse. Les quartiers populaires se sont mobilisés.

Est ce que vous pensez que certains de vos électeurs Insoumis ont voté "utile" dès le 1er tour ? Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen ?

Dès le premier tour, non, je ne crois pas. Nous n'avons jamais parlé de vote utile. Tous ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon l'ont fait.

Quels sont les électeurs que vous n'avez pas réussi à convaincre ?

Si je le savais... il ne manque pas grand chose. Le problème, c'est l'éparpillement des voix de gauche. Je pense aussi que certains de nos concurrents à gauche ont mené une campagne anti-Mélenchon plutôt que contre le libéralisme et l'extrême droite. Tout ceci a pesé. Il nous a manqué le petit ou les petits points qui nous auraient fait basculer au second tour.

Vous en voulez par exemple à l'écologiste Yannick Jadot, qui avait dit qu'aucun sondage ne donnait Jean-Luc Mélenchon aussi proche de Marine Le Pen ?

Non. Là où je suis un peu déçu, c'est concernant l'attitude de Madame Hidalgo et de Monsieur Jadot qui ont préféré passer un grand temps de leur campagne à taper sur Jean-Luc Mélenchon plutôt qu' à essayer de contredire les thèses libérales, nationalistes des autres concurrents. C'était un peu dommage, mais maintenant, on a une base solide. Le président sortant, lui, sort affaibli. Il n'y a pas de majorité. Je ne sais pas comment il va faire pour pouvoir aller chercher les électeurs pour le second tour. Il est en danger véritablement.

La présidente socialiste de la région, Carole Delga, dit qu'elle veut prendre des initiatives pour recomposer la gauche. Vous avez envie de la croire ?

Je suis bien sûr ouvert à la discussion avec tout le monde, mais il faut arrêter. Je pense que Mme Delga comme Mme Hidalgo, comme certains, devraient déjà commencer par être un peu plus modestes. Un peu d'humilité. Quand on vient de faire deux élections présidentielles perdues, on se pose et on écoute. On va discuter, mais on ne va pas recomposer la gauche derrière.

Ça veut dire que pour vous, la gauche de gouvernement aujourd'hui, c'est la France insoumise, celle de Jean-Luc Mélenchon ?

Ce n'est pas moi qui le dit, ce sont des millions d'électeurs qui disent qu'ils sont pour le côté humaniste, solidaire, écologiste de Jean-Luc Mélenchon. Après, il y a d'autres mouvements autour, mais vous en avez un qui vient de faire 22% et le premier à gauche qui le suit est à 4,6%.

Jean-Luc Mélenchon a très clairement appelé à faire barrage à Marine Le Pen. Vous, sur le terrain, comment ça va se passer ? Vous allez aller voir vos électeurs pour leur dire de voter à tout prix pour Emmanuel Macron ?

Mais pas du tout. Vous savez, c'est quand même très étonnant parce que ça fait cinq ans qu'on dit la même chose et Jean-Luc Mélenchon l'a répété trois fois hier soir. Il va falloir peut être qu'on le dise dans différentes langues, mais il n'y aura pas une voix pour Marine Le Pen. Voilà la consigne. A partir de là, vous avez plusieurs choix possibles et nous consulterons les 320 000 personnes qui ont parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et on verra ce qu'on va faire. Il y a trois choix possibles : l'abstention, le vote blanc, ou peut-être que les gens voteront Emmanuel Macron.

Voter blanc, c'est prendre le risque de faire passer Marine Le Pen. Vous vous ferez quoi vous le 24 avril ?

Je ne vous le dirai pas, parce que c'est quand même quelque-chose d'assez personnel le vote, donc, je ne vous le dirai pas. Et puis, comme je vous le dis là maintenant, les 320.000 personnes qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, on va leur poser la question, ils répondront.