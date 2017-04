Présidentielle : le programme de François Asselineau vu de la Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux représentants de tous les candidats à l'élection présidentielle tout au long de cette semaine afin de vous permettre de comparer.

L'Union populaire républicaine affichait ce lundi matin plus de 24 800 adhérents sur son site internet, dont plus de 150 dans la Loire, un nombre qui aurait doublé depuis le début de l'année, selon Jean-Pierre Delmau. Ce Roannais représente l'UPR de François Asselineau dans le département.

L'actu, le chaos à Bastia

France Bleu Saint-Étienne Loire (FBSEL) : Le match entre Lyon et Bastia a dû être stoppé, des supporters corses qui s'en prennent aux joueurs de l'OL, un stadier qui en vient aux mains, qu'est-ce que ça vous inspire, ça donne une image "horrible de notre football", comme dit la présidente de la LFP ?

Jean-Pierre Delmau : (...) C'est un très mauvais exemple des tensions sociales qui existent chez nous et qui vont en s'amplifiant.

Le programme du candidat vu de la Loire et la Haute-Loire

FBSEL : François Asselineau promet de revenir sur la réforme territoriale, sur les fusions de communes et les intercommunalités. Dans la Loire, ça intéresserait beaucoup de communes ?

Jean-Pierre Delmau : Je pense que oui. Notamment à travers les contacts qu'on a eus avec les maires, on s'est rendu compte que de nombreux maire laissent entendre que les intercommunalités ça ne les intéresse pas. Surtout que dans certains cas, les intercommunalités leur ont été imposées. (...) C'est à voir au cas par cas, il y a des endroits où c'est intéressant, efficace. D'autres, où ça ne sert par à grand chose et où ça fait perdre beaucoup de temps au maire. Et ça leur fait perdre aussi une certaine crédibilité à l'égard de leurs électeurs parce qu'ils ne sont plus maitres de leurs décisions.

FBSEL : Mais pourquoi le même programme prévoit la suppression de "4 209 postes d'élus", combien ça ferait dans la Loire ? Y aurat-il du coup un seul député pour tous les Ligériens ? Un seul sénateur pour tous les Altiligériens ? Peut-être plus de conseil départemental ?

Jean-Pierre Delmau : Nous n'avons pas eu de chiffrage. Il y a une volonté de réduire les effectifs parce qu'il est connu que l'efficacité d'une assemblée n'est pas proportionnelle à son nombre. Ce serait plutôt l'inverse (...) Il n'y a pas de raisons d'avoir des pléthores de cette façon.

L'A45, oui ou non ?

FBSEL : Si François Asselineau est élu, cette autoroute se fait-elle ou le projet est-il stoppé ?

Jean-Pierre Delmau : Un cas particulier ne relève pas de la décision d'un président de la République (...) Sur le principe, si un tel projet est considéré comme itnéressant, voire nécessaire. Je ne vois pas pourquoi le président se lèverais pour l'empêcher. cela dit, François Asselineau est partisan de la nationalisation, partielle au moins, des sociétés cocnessionnaires d'autoroute. dans ce cas, il est évident que l'État serait impliqué dans les développements, que ce soit l'A45 ou autre.

Retour sur la campagne

FBSEL : François Asselineau a-t-il réussi sa campagne. Aux lendemains du débat à onze à la télévision, il a dit qu'il avait l'impression d'être Madonna, tellement on lui demandait des selfies ?

Jean-Pierre Delmau : Il a certainement réussi. Il a surpris tout le monde parce qu'on ne pensait pas qu'il aurait ses 500 signatures (NDLR : dont trois dans la Loire).