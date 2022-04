Présidentielle : le programme de Jean-Luc Mélenchon, "celui de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité"

A cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Armorique recevait ce mardi Pierre-Yves Cadalen, le porte-parole en Bretagne du candidat de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon est pour le moment troisième dans les sondages, avec 16% d'intentions de vote.

Dimanche 24 avril, Jean-Luc Mélenchon est en tête au second tour, quelle serait alors sa priorité ?

Pierre-Yves Cadalen : Je crois que le pays n'en peut plus sur le plan social. Les prix, notamment ceux de l'énergie, sont extrêmement élevés et les salaires, cela fait des années qu'ils n'ont pas suffisamment augmenté. La priorité serait une priorité sociale, d'abord avec le blocage des prix, notamment le prix à la pompe, qui sera limité à 1,40 euro, mais également avec une attention toute particulière portée à l'augmentation des salaires, en commençant par le SMIC qui passerait à 1.400 euros net dès l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Ce serait une grande respiration sociale dont le pays a plus que jamais besoin. Entre les trois candidats supposément en tête aujourd'hui, seul Jean-Luc Mélenchon le propose, car ni Macron ni Le Pen n'ont de considération pour la question sociale.

Un SMIC à 1.400 euros net, augmenter de 30% le salaire des enseignants, la France en a-t-elle vraiment les moyens ?

Tout à fait. Nous sommes encore et c'est heureux, la sixième puissance économique du monde donc nous avons largement les moyens. Je crois que cela fait plusieurs années que le capital, que les plus riches, profitent des politiques publiques. Il est temps de rééquilibrer cette histoire et de faire que le partage des richesses, la justice fiscale, le fait que le travail paie, soient des priorités. C'est possible, et vous voyez bien qu'il y a une dynamique réelle, profonde, du côté de notre campagne. Nous, on le sent sur le terrain et donc nous pouvons y arriver.

Ce scrutin, il se joue aussi sur la scène internationale avec la guerre en Ukraine depuis plus d'un mois maintenant. Vous vous plaidez pour une sortie de l'OTAN. Est-ce que c'est vraiment le moment ?

Il y aura un calendrier concerté sur la sortie de l'OTAN, mais d'abord sur la guerre en Ukraine, ce pourquoi nous plaidons aujourd'hui, c'est une convocation rapide de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe pour qu'il y ait un cadre, pour aboutir rapidement à la paix. L'urgence, aujourd'hui, c'est la paix et la paix se construit par la diplomatie. Bien entendu, pour que la France puisse être une puissance crédible sur le plan de la diplomatie et de cette volonté de paix, il faut qu'elle ne soit alignée sur aucun autre intérêt que les siens, et c'est pour cela que la sortie de l'OTAN reste tout à fait et peut-être davantage encore cohérente aujourd'hui.

Une réaction maintenant à cette consultation de la France lancée en partenariat France Bleu-France 3. Première des priorités pour les Français qui ont répondu l'exemplarité des élus : fin des avantages, casier judiciaire vierge. Que répond Jean-Luc Mélenchon à cette demande de plus de probité dans le monde politique ?

Cela fait depuis les années 90 que Jean-Luc Mélenchon voit bien que le système démocratique qui est le nôtre s'essouffle et qu'il propose une sixième république. Nous voudrions la faire passer par la convocation d'une Constituante. Sur cette question de la probité, nous sommes favorables à ce qu'une personne condamnée pour corruption, soit inéligible à vie. C'est un principe qui permettrait d'être plus clair. Par ailleurs, il y a une question aussi de responsabilité politique et nous considérons qu'il est important d'ouvrir ce que nous appelons un droit de révocation des élus qui ne tiendraient pas leurs promesses car cela a aussi créé une certaine forme d'usure et de fatigue dans le pays. Notre programme est cohérent, car il propose la refondation générale de nos institutions à partir des citoyens eux-mêmes et s'inspirant en cela à la fois d'une tradition démocratique longue dans notre pays, mais également récemment du mouvement social des gilets jaunes qui demandaient le référendum d'initiative citoyenne.

Votre candidat, pour l'instant, est troisième dans les sondages, à 16%, selon le dernier baromètre. Si vous deviez convaincre aujourd'hui les électeurs qui sont indécis, qui ne savent pas encore s'ils vont voter ou pour qui, que leur diriez-vous ? Pourquoi glisser un bulletin Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'un autre dimanche ?

Je crois qu'aujourd'hui, l'élection se joue entre trois candidats, trois projets de société. Il y a le parti des riches avec Emmanuel Macron, il y a celui de la tension continue avec Marine Le Pen, qui agite toujours certains fantasmes, et il y a celui de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité. Je crois que ceux qui ont et partagent l'idée qu'une alternative sociale, écologique, positive est nécessaire, ceux là n'ont qu'un seul bulletin de vote dimanche prochain, c'est Jean-Luc Mélenchon. Si nous nous rassemblons, si nous donnons de la force à ce projet de société qui est extrêmement cohérent, nous y arriverons. D'autant plus que personne ne veut d'un second tour Macron-Le Pen dans le pays.