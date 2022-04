Présidentielle : le PS de Haute-Vienne appelle à voter Emmanuel Macron "pour préserver la République"

La fédération PS de la Haute-Vienne appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, pour "faire barrage à l'extrême droite". Ce n'est pas un vote de conviction, mais un vote utile insiste Gulsen Yildirim, la première secrétaire du Parti socialiste en Haute-Vienne.

Gulsen Yildirim, Première secrétaire du PS en Haute-Vienne et membre du bureau national du Parti Socialiste, appelle "sans ambiguïté" à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle.

A l'approche du second tour de l'élection présidentielle, qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen ce dimanche, le PS de la Haute-Vienne appelle à son tour à voter pour le président sortant "pour faire barrage à l'extrême droite". Une consigne de vote déjà formulée par l'ancien chef de l'Etat socialiste François Hollande et par Anne Hidalgo, la candidate du parti éliminée dès le premier tour. Pour Gulsen Yildirim, première secrétaire du PS en Haute-Vienne, il faut maintenir le front républicain sans aucune ambiguïté, en donnant une position claire.

Un "vote utile" pour "préserver la République"

Gulsen Yildirim reconnaît que ce geste sera douloureux pour les électeurs de gauche, mais elle les invite à ne surtout pas se laisser tenter par l'abstention et le vote blanc. "Il est vrai que ça fait près de 20 ans jour pour jour qu'on demande aux électeurs de gauche de se mobiliser pour faire barrage à l'extrême droite et je comprends leur lassitude" indique la première secrétaire du PS en Haute-Vienne. Mais pour elle, l'enjeu est plus que jamais crucial : "il y a une urgence à préserver la République", ce qui ne peut se faire à ses yeux qu'en empêchant l'élection de Marine Le Pen.

"Au Parti socialiste, on n'a aucune ambiguïté à faire appel à ce réflexe Républicain, même si le programme d'Emmanuel Macron ne nous convient pas" précise Gulsen Yildirim. Elle défend un "vote utile" pour le président candidat, dont elle espère, en retour, un signal envers les électeurs de gauche, notamment sur la question des retraites. La première secrétaire du PS en Haute-Vienne ajoute que les électeurs pourront à nouveau faire "un vrai choix" lors des élections législatives prévues en juin, pour lesquelles elle souhaite une véritable campagne "projet contre projet", ce qui n'a pas réellement été possible selon elle durant la campagne présidentielle.