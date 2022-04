Présidentielle : "le PS est devenu un petit parti" constate Benoît Arrivé

Jamais le Parti socialiste n'avait enregistré un tel revers électoral. Dimanche 10 avril, Anne Hidalgo a terminé 10e sur 12 candidats en lice au premier tour de la Présidentielle, totalisant seulement 1,8% des voix. Un score sans appel qui oblige le PS à s'interroger sur l'avenir de la gauche et du parti. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, est venu le faire ce mardi 12 avril sur France Bleu Cotentin.

Benoît Arrivé, que ferez vous le 24 avril prochain?

J'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous avons le choix aujourd'hui entre un candidat de droite et une candidate d'extrême-droite. Moi, la lutte contre l'extrême-droite, c'est très clairement mon ADN politique, ce qui m'a amené à m'engager à 18 ans sur la scène politique et donc, j'appelle très clairement à utiliser le bulletin du candidat Macron pour faire barrage à Marine Le Pen.

Vous signez une tribune appelant à trouver les conditions d'une union de la gauche. N'est-ce pas un peu tard?

On a essayé de le faire. On voit bien à quel point les Français se sont positionnés dès le début sur 3 candidatures : celles d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui termine 2e à Cherbourg-en-Cotentin. Nous, nous n'avons pas été entendus. Je crois aujourd'hui que l'ensemble des petits scores fait que nous sommes devenus au parti socialiste, un petit parti, et il faut faire table rase du passé, reconstruire ce que j'appelle une grande union à gauche, une fédération ou même un nouveau parti, pour regouverner de nouveau ce pays car la gauche a beaucoup à apporter. Il faut une grande union comme on le fait dans nos villes, nos départements et nos régions où l'union nous permet de gagner et de transformer la vie des habitants. Il faut donc appliquer ce schéma territorial au niveau national si l'on veut gouverner à nouveau.

Tous les partis à moins de 5% sont en péril aujourd'hui.

Quelles sont les conditions de cette union et avec qui?

Moi je lance un appel sans exclusive à toutes celles et ceux qui se reconnaissent à gauche et savent ce que la gauche a apporté au pays. Si je prend le cas de Cherbourg-en-Cotentin, on travaille depuis des années avec le Parti communiste ce qui nous permet de sortir des projets importants pour préparer l'avenir. Donc pas d'exclusive. Et puis il faut s'interroger sur la manière dont on parle aux Français pour proposer une alternative différente de celle d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà ce qu'on essaie de faire avec de nombreux maires de gauche et je pense que nous allons être entendus par un certain nombre de responsables de la gauche.

Le PS est-il en danger aujourd'hui?

Tous les partis à moins de 5% sont en péril aujourd'hui. Nous avons pris une énorme claque. Le message est clair. Le nom "PS" pourrait disparaître aujourd'hui comme celui des "Républicains". Il faut entendre le message et savoir à nouveau parler aux Français. Et pour cela, encore une fois, il faut s'inspirer des méthodes qui marchent au niveau local.