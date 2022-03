Présidentielle : le quinquennat d'Emmanuel Macron, une "campagne permanente" pour le politologue Jean Petaux

C'est finalement via une "Lettre aux Français" publiée ce jeudi soir, qu'Emmanuel Macron a choisi d'officialiser sa candidature à un second mandat à l'Élysée. Ni vidéo sur les réseaux sociaux, ni allocution dans les journaux de 20 heures, le chef de l'État fait le pari de la sobriété, à moins de quarante jours du premier tour. La fin d'un faux suspens. Marque-t-elle le véritable début de la campagne ? "Je me demande si la campagne n'a pas démarré dès 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron", observe le politologue Jean Petaux. "D'une certaine façon quand même, le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est une campagne politique permanente."

Emmanuel Macron, c'est un président au feu en permanence - Jean Petaux, politologue

Désormais déclaré, le chef de l'État peut-il faire campagne comme les autres candidats ? "C'est compliqué, analyse Jean Petaux. S'il devient un candidat comme les autres, il perd une partie essentielle de sa fonction, la fonction régalienne présidentielle". Et s'il ne le fait pas, il donne droit aux autres candidats qui l'accusent de fuir le débat. Mais un président en fonction qui participe à un débat avant le premier tour, "ça ne s'est jamais fait", explique Jean Petaux.