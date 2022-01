Présidentielle : le Rassemblement National dans la Loire, sûr de son fait face à Eric Zemmour

Le parti de Marine Le Pen doit pour la première fois faire face lors d'une présidentielle à une candidature parallèle qui vient marcher sur ses plates-bandes. Dans la Loire, Eric Zemmour n'est apparemment pas vu comme une menace et le RN se prépare à faire campagne. Sereinement ?

Michel Lucas, Thibault de la Tocnaye et Grégoire Granger, au local stéphanois du RN.

A 70 jours du 1er tour de la présidentielle, les candidats ont accéléré leur campagne et les prochains jours permettront de mieux cerner les deux électrons libres de la présidentielle. Christian Taubira à gauche, dont on saura ce dimanche à 17h si elle est plébiscitée par la primaire citoyenne. Eric Zemmour à droite qui selon les sondages est aujourd'hui au pied du podium, derrière Valérie Pécresse et derrière surtout Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement National va activer ses troupes samedi prochain, le 5 février, pour confirmer sa domination chez les souverainistes.

"Un système pour faire de l'ombre à Marine"

Dans la Loire, le parti d'extrême droite réunissait ses troupes ce samedi 29 janvier, avant donc d'entamer les tractages et les collages dans les jours qui viennent. Avec cette nouveauté, celle de ne plus être seul dans le camp de l'extrême droite. Cette campagne en sera donc vraiment une pour le RN qui doit exister, s'expliquer, se différencier, se légitimer. Une concurrence d'Eric Zemmour que Michel Lucas, le délégué du RN dans la Loire a du mal à accepter : "Depuis le début cet homme, je le sens faux. Avant on ne l'acceptait pas sur les plateaux de télévision. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il est reçu à bras ouverts ? Il y a un système derrière tout cela pour faire de l'ombre à Marine, en utilisant Zemmour".

"Pas du tout de fébrilité"

Pour Thibault de la Tocnaye, l'un des cadres nationaux du parti, venu motivé les militants dans la Loire, la menace Zemmour n'en est pas vraiment une. "Je vois cela de manière très positive" analyse-t-il. "C'est une réserve de voix pour le 2e tour. Je suis sûr de notre fait et je n'ai pas du tout cette fébrilité. Je fais toute confiance à la candidate que je trouve très solide. Aujourd'hui elle est en tête dans le camp souverainiste. La 2e phase de la campagne ce sera quand elle va se détacher de Valérie Pécresse".

Le Rassemblement National doit aussi lutter contre ses scissions en interne En décembre dernier 4 conseillers régionaux ont quitté le groupe du RN pour créer le leur. Parmi eux, l'élue de la vallée du Gier Isabelle Surply à qui l'on reprochait, comme aux 3 autres dissidents, d'être sensible aux appels d'Eric Zemmour mais aussi d'être un peu trop proche de Marion Maréchal Le Pen, elle aussi actrice d'une certaine confusion dans le camp souverainiste.