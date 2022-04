Présidentielle : le soulagement des soutiens d'Emmanuel Macron dans l'Hérault

Emmanuel Macron remporte le second tour de l'élection présidentielle avec 58% des suffrages. Après une ascension fulgurante de sa rivale, Marine Le Pen, les militants marconistes sont "soulagés" et vante la "continuité" qui va s'opérer.

Dimanche 24 avril à 20 heures : des cris, des chants et surtout un grand "ouf" de soulagement chez les militants d'Emmanuel Macron. Le président-candidat vient de remporter le second tour de l'élection présidentielle (58 %) face à Marine Le Pen, la cheffe de file du rassemblement national (41 %).

A Montpellier, une cinquantaine de militants En marche s'étaient donnés rendez-vous dans un bar du centre-ville. Les yeux rivés sur la télé, les mâchoires se desserrent quand apparaît le visage de leur candidat au moment du verdict. "Je suis heureux parce que l'écart est clair (entre les deux candidats, ndlr). On est soulagés et je pense que maintenant il faut tourner la page des élections.", réagit François Lavig,e, conseiller en communication.

17 points entre Macron et Le Pen

Contrairement à 2017 où 33 % séparaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est cette fois moitié moins. 17 points. Mais le signe malgré tout que le "front républicain existe toujours", constate Jean-François Éliaou. Le député En Marche de la 4ème circonscription de l'Hérault en profite pour "remercier les citoyens qui ont voté par Emmanuel Macron en dépit de leurs divergences de point de vue".

La victoire d'Emmanuel Macron rassure en outre par la "stabilité" du mandat à venir."C'est la continuité et dans le contexte actuel on en a beaucoup besoin", note Alain, 55 ans. Il est chef d'entreprise à Soussans et redoutait les conséquences économiques liées à une victoire du rassemblement national.

Les législatives en ligne de mire

Reste maintenant le "3ème tour", comme le dit Fabien. Il reprend à dessein l'expression de Jean-Luc Mélenchon qui espère emporter la majorité à l'Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives. Une perspective qui inquiète Fabien : "Je suis chef d'entreprise. Si Mélenchon devient Premier ministre (en cohabitation, ndlr) ça n'apportera pas de positif pour les prochaines années."

