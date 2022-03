Présidentielle : "Le système de procuration a été considérablement assoupli" rappelle la préfecture de l'Isère

Les abstentionnistes risquent d'être nombreux lors de l'élection présidentielle le mois prochain. La secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, invité de France Bleu, rappelle l'importance du vote et souligne que "le système des procurations a été considérablement assoupli".

L'abstention pourrait-elle voler la vedette au futur ou à la future président.e de la République ? A 11 jours du scrutin, les instituts de sondages redoutent une participation en berne. Deux tiers des Français seulement se disent aujourd'hui certains d'aller voter. "C'est quand même un moment absolument essentiel de la vie démocratique" rappelle ce mercredi 30 mars Eléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère.

France Bleu Isère : D'abord, ça représente quoi pour vous cette organisation ? Combien y a-t-il d'électeurs en Isère, combien de bureaux de vote à gérer ?

Eléonore Lacroix : En Isère, on a 885 452 électeurs inscrits au dernier décompte, ce chiffre-là a été finalisé au 15 mars. Et ça représente 1 072 bureaux de vote dans les 512 communes du département.

Cela veut dire combien d'assesseurs à trouver ?

Alors, il faut deux assesseurs par bureau de vote. Donc cela fait 20 144 assesseurs. S'il n'y en a pas assez, le maire désigne des assesseurs sur les listes électorales, cela peut être des personnes proposées par les équipes des candidats. Mais en tout cas, il faut qu'ils soient électeurs dans la commune.

Avez-vous des remontées de terrain de certains maires, inquiets de ne pas trouver suffisamment d'assesseurs ?

Non, pas du tout. Ça ne s'est pas produit dans les élections précédentes et à ce stade, on n'a pas de signaux en ce sens. Cela a pu se produire aux élections régionales dans d'autres régions [ndlr : en région PACA] mais en Isère, en tout cas, il n'y a pas cette difficulté-là.

Et vous, à la préfecture, vous mobilisez combien de personnes pour le dimanche de l'élection ?

Un certain nombre de gens forcément. Tout le bureau des élections, évidemment, puisque nos cadres sont en permanence en lien avec les communes, avec les bureaux de vote et puis avec également les magistrats pour le contrôle des résultats. Il y a aussi tout le travail de remontée des résultats vis-à-vis du ministère, à l'aide d'un logiciel. Nous avons récemment fait des tests avec le Ministère dans le cas où il y aurait des difficultés. Donc, tout le monde est sur le pont pour que ça se passe dans les meilleures conditions.

Entre le contexte international, avec la guerre en Ukraine, et la campagne présidentielle un peu étrange, beaucoup d'observateurs parlent d'une possible forte abstention. Que faire pour encourager les citoyens à se déplacer, à voter les 10 et 24 avril ?

D'abord, c'est quand même un moment absolument essentiel de la vie démocratique. Et puis, il faut aussi souligner que tout le système des procurations a été considérablement assoupli avec le site maprocuration.gouv.fr. Les gens peuvent encore aujourd'hui donner un mandat à quelqu'un qui n'est pas forcément électeur de leur commune. C'est une nouveauté qui a amené énormément de souplesse. Le processus peut se passer totalement en ligne, sauf la toute fin, où il faut se rendre dans un commissariat de police, de gendarmerie ou un tribunal avec son numéro de procuration pour qu'il y ait vérification de l'identité.

Vous avez eu plus de procurations qu'il y a cinq ans ?

On a actuellement 8 575 procurations qui ont été établies à ce jour. Alors évidemment cela fait peu par rapport au nombre d'électeurs. Mais c'est tout de même une procédure qui a donné beaucoup de souplesse. Je n'ai pas les chiffres pour vous dire si c'est en progression par rapport à 2017, en revanche j'ai eu des retours qualitatifs, de personnes qui appréciaient le fait de ne plus être obligé de chercher quelqu'un dans leur commune. Ce n'est pas toujours simple.

Enfin peut-on rappeler les horaires des bureaux de vote le 10 avril, notamment pour le premier tour et le 24 avril ?

Les bureaux seront ouverts de 8 heures à 19 heures. Et l'on peut, par exception, ouvrir les bureaux de vote jusqu'à 20 heures si la commune en fait la demande.