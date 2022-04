Présidentielle : le taux de participation en baisse pour le premier tour en Occitanie à midi

On vote dans un bureau du quartier Saint-Simon à Toulouse, école Paul Bert, pour le premier tour de l'élection présidentielle

Au niveau national, la participation au premier tour de l'élection présidentielle dimanche s'établit à 25,48% à 12H00, soit trois points de moins qu'en 2017 (28,54%) et qu'en 2012 (28,3%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La participation est toutefois plus élevée de quatre points par rapport au 21 avril 2002 (21,39%), année record d'abstention à un premier tour d'élection présidentielle. Dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, c'est dans le Gers qu'on vote le plus à la mi-journée.

reportage dans un bureau de vote de l'école Paul Bert, quartier Saint-Simon à Toulouse Copier

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle en Haute-Garonne est de 23,69 %, en forte baisse par rapport au 1er tour en 2017 qui s'élevait à la même heure à 31,31 % (33,9% en 2012 à la même heure au 1er tour)

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle dans le Tarn est de 29,05 %. Le taux de participation à 12h était de 34,14 % en 2017 et de 28,10 % en 2012. Tous les bureaux de vote du département sont ouverts jusqu' à 19h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle dans le Tarn-et-Garonne est de 29,39%. Le taux de participation à 12h était de 29,21% en 2017 dans le Tarn-et-Garonne. Tous les bureaux de vote du département sont ouverts jusqu' à 19h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle dans le département de l'Ariège s'établit à 30,11 %.En 2017 au premier tour de scrutin, le taux de participation à 12h 00s’élevait en Ariège à 30, 74 % .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l’élection présidentielle en Aveyron est de 30,51% (au 1er tour en 2017, le taux était de 31,06% à la même heure).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle dans le Lot, s'élève à 32,11%. (En 2017, le taux de participation lotois au premier tour s'élevait à 12h, à 31,07%).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 12h00, le taux de participation au 1er tour de l'élection présidentielle dans le Gers, s'élève à 37,71%. (En 2017, le taux de participation dans le Gers au premier tour s'élevait à 12h, à 38,46%).